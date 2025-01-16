父得罕見癌症離世！梁世炯「為爸爸圓夢開店」　曾出詩集…媽媽痛哭

記者張筱涵／綜合報導

南韓藝人梁世炯在最新一集《幫我找房子吧》中，透露自己為父親圓夢開了一間撞球館，其實過去他就曾透露過對父親的情感和故事，感動眾人。

▲梁世炯為父親圓夢開撞球館。（圖／翻攝自韓網）



綜合韓媒報導，梁世炯在《幫我找房子吧》中透露替父親圓夢開了一間撞球館，過去他就曾說過成長過程中，因為父母是雙薪家庭，和弟弟梁世燦常常兄弟倆單獨在家，和父母的共同回憶並沒有特別多，一直到上了國中才比較有時間相處，但那時候兄弟倆為了搞笑節目工作搬到首爾。

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梁世炯兄弟倆都只能趁著空檔時間才有機會和父母相處，後來得知爸爸被診斷出患有多形性膠質母細胞瘤：「這是一種全球罕見的腦癌，幾乎都會被判定為時日不多。」而這個消息還是由他親自告知父親，當時爸爸只是點頭：「他只是點點頭，好像早就知道了一樣，我一直很想聽聽爸爸的遺言，可是始終沒辦法啟齒，後來爸爸出現在夢中說『爸爸的遺言就是希望你每天過得有意義，這就是我的遺言』。」

▲梁世炯的父親曾到夢中說「我的遺言就是希望你每天過得有意義」。（圖／翻攝自韓網）



而梁世炯曾在2023年12月4日出版詩集《星之路》，發行日恰逢父親的生日：「那天我和媽媽、弟弟一起吃飯，並將詩集送給了媽媽，隔天接到弟弟電話說『媽媽哭得很厲害，你打個電話吧』，打過去後，媽媽真的淚流不止，說她沒想到我心裡藏著這麼多對父親的情感。」

梁世炯透露，在父親離世後，曾因深深的思念而陷入低潮，才會透過寫詩來釋放情感，過去的他也常常驕傲表示爸爸是首爾大學畢業生，後來從事壁紙裝修工作。

▲梁世炯曾推出詩集《星之路》。（圖／翻攝自韓網）