陳柏霖兩段式「狂親郭雪芙60秒」　找超大咖歌手助攻…她一看哭了

記者黃庠棻／台北報導

《不如海邊吹吹風》自播出以來熱度持續攀升，因亮眼的收視佳績登上亞洲知名影視媒體Content Asia的報導。從上週金門海邊的夕陽牽手，本週劇情即將進入高潮，郭雪芙跟隨陳柏霖從金門回到台灣本島，兩人同居後將有一連串的心動畫面。

▲《不如海邊吹吹風》郭雪芙、陳柏霖正式確認關係。（圖／大川大立提供）

陳柏霖特地在家中加裝瓦斯爐，更承諾為郭雪芙學會煮菜，兩人更將有段長達一分鐘的「兩段式告白吻」，還有大咖歌手黃大煒驚喜客串，讓郭雪芙淚灑現場，陳柏霖堪稱2025年台劇「完美男友」典範，三大心動看點掀起觀眾期待。

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▲《不如海邊吹吹風》郭雪芙、陳柏霖正式確認關係。（圖／大川大立提供）

上週劇情中，白引默（陳柏霖飾）在金門海邊迎著夕陽牽起李海諾（郭雪芙飾）的手，正式確認兩人之間的微妙情愫，這場浪漫戲碼在短短幾分鐘的日落時光內完成，導演何潤東笑言「陽光時間短，像是捧著黃金在拍攝。」

▲《不如海邊吹吹風》郭雪芙、陳柏霖正式確認關係。（圖／大川大立提供）

由於拍攝場地滿是岩岸與大石頭，攝影機位調整非常費時，劇組必須精準安排進度以捕捉最美瞬間，何潤東大讚兩位主演都相當投入演出「這麼慌亂的情況下也能一次完成！」陳柏霖也對該場戲印象深刻「當天風景和陽光美得讓人完全進入狀況，拍攝過程非常愉快。」郭雪芙則回憶「時間雖然緊迫，但那場戲真的很特別，光線太美了，讓我們迅速進入情境。」這場戲成為觀眾心中「最浪漫瞬間」之一。





▲《不如海邊吹吹風》郭雪芙、陳柏霖正式確認關係。（圖／大川大立提供）

本週劇情將迎來更高甜的浪漫時刻，陳柏霖在家中向郭雪芙深情告白，兩人自然而然迎來「兩段式告白吻」，陳柏霖接著更承諾要學會做菜，成為對方專屬依靠，讓畫面甜度破表。陳柏霖笑言和郭雪芙合作多年，默契當然很好，但因為太熟悉彼此「還是有笑場。」何潤東導演則透露，這場戲完全靠兩位演員的情感自然流露，效果非常完美。





▲《不如海邊吹吹風》郭雪芙、陳柏霖正式確認關係。（圖／大川大立提供）

《不如海邊吹吹風》本週還請來大咖歌手黃大煒驚喜客串，他在劇中對郭雪芙現場彈唱經典歌曲〈乘著風〉，這首歌不僅串聯了劇中郭雪芙父母的回憶，也成為她與陳柏霖之間的情感橋樑，郭雪芙劇中聽到黃大煒的歌聲後一度感動落淚，並激動表示「從小到大聽你的歌長大！」

▲黃大煒驚喜客串《不如海邊吹吹風》。（圖／大川大立提供）

何潤東導演透露，黃大煒的客串是特別安排的彩蛋，原來兩人曾經待過同一間唱片公司「他非常敬業，還提到十幾年前我們見面時的細節，記得我當年就喜歡拿著一台相機攝影，真的是非常暖心又特別的合作。」

▲《不如海邊吹吹風》導演何潤東。（圖／大川大立提供）