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T.O.P首談BIGBANG：對不起他們，沒臉回去了⋯　認「染毒像在地獄」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BIGBANG前成員T.O.P過去自行宣布退團，如今已不在團內活動，他積極轉戰戲劇圈，近日參與大作《魷魚遊戲2》，並在15日睽違11年接受韓媒採訪，現場有問必答，坦言「對不起BIGBANG成員，不會跟他們聯絡，我沒臉歸隊。」2017年染毒後墜落谷底，彷彿處於地獄之中，承諾「以後會比任何人都正直地活著」。

▲T.O.P首談BIGBANG：沒臉回去了⋯　認「染毒像在地獄」。（圖／翻攝自Netflix、T.O.P IG）

▲T.O.P為了宣傳《魷魚遊戲2》，睽違11年與韓國記者見面受訪。（圖／翻攝自T.O.P IG）

T.O.P近來為了宣傳《魷魚遊戲2》，睽違11年與韓國記者見面，15日接受訪談，他對於所有題目有問必答，主動認了染毒的過去，「榮譽又燦爛的20歲，讓我獲得很多愛，但因為我的錯誤墜落谷底，雖然過去的日子就像身處於地獄之中，但我不認為那些時間很可惜」，他把那份低潮情感化為演員努力的目標，盼望未來在演技上有更好的表現。

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原是天團BIGBANG成員之一，但T.O.P自行宣布退團，被問到還有可能歸隊嗎？他正面回答：「到現在為止，我對於BIGBANG的成員們只有抱歉，我所犯的錯誤太大了，已經沒有臉回去了，現在回去太晚了。」認了毫無歸隊的心思。

▲T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他。（圖／翻攝自Netflix）

▲T.O.P.在《魷魚遊戲2》飾演染毒引退歌手。（圖／翻攝自Netflix）

T.O.P在劇裡被發現疑似跳了BIGBANG的歌曲〈Bang Bang Bang〉舞蹈，他親自解釋該舞蹈並非〈Bang Bang Bang〉，「那是美國的一種cowboy舞蹈，因為《魷魚遊戲2》是全球觀眾都會看的戲劇，所以才跳了那個舞」，再次切割BIGBANG。

▲▼▲▼ T.O.P《魷魚2》跳舞動作好眼熟！「2片段瘋傳」鐵粉看哭：是BIGBANG的歌。（圖／翻攝自Netflix、BIGBANG YouTube）

▲T.O.P切割BIGBANG，不打算歸隊「沒臉回去了」。（圖／翻攝自Netflix、BIGBANG YouTube）

對於染毒的過去，T.O.P不再逃避，向在場眾多記者承諾，「比起那個時候，我現在心理狀態已經變得堅強許多了，以後我會比任何人都活得還正直。」

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