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更新版阿扣／直到當了陪產爸　謝和弦覺得爸媽真偉大

直到有了躁鬱症的病識感，謝和弦才理解到自己的情緒怎麼了。以為自己天下無敵，其實是自己生病了，也對打擾到別人很歹勢。

▲直到有了躁鬱症的病識感，謝和弦才理解到自己的情緒怎麼了。以為自己天下無敵，其實是自己生病了，也對打擾到別人很歹勢。

圖文／鏡週刊

謝和弦與太太陳緗妮的作息是混亂的。大女兒3歲，二女兒仍未滿週歲，現在她們成了謝和弦的恆星，謝和弦追隨著女兒。夫妻倆前一天幾乎沒睡，「因為女兒貪玩，就想玩，寧願不要睡覺，也想玩。」而且女兒想喝奶也是找謝和弦，他說：「這一切心甘情願。」

謝和弦1.0，在過去的新聞報導上都找得到，而眼前這個謝和弦2.0，在唱著「謝謝你們／那些愛過我／傷害過我的人」時更有感觸。「有了2個女兒之後，我覺得回頭看那一切都不算什麼。」習慣了與女兒說話，謝和弦的語氣甚至很溫柔，柔情為女兒晃盪。

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謝和弦想起，自己以前和父親沒有辦法好好說話，但是父親並沒有因為他種種瘋狂失控的舉止罵過他，連送他就醫時也總是說：「我會等你出來。」他現在終於懂那種心情了。「真的要當爸媽之後才會覺得爸媽真偉大。而且也因為生了2個女兒 ，跟我的生母關係變得越來越好，因為女兒出生時，我都有陪產，我覺得我媽把我生下來好偉大⋯」他還是那個充滿直覺、讓感覺引領的謝和弦。

生了2個女兒後，謝和弦與太太去年10月補辦婚宴。（翻攝自謝和弦臉書）

▲生了2個女兒後，謝和弦與太太去年10月補辦婚宴。（圖／翻攝自謝和弦臉書）

日後女兒若叛逆不受控？謝和弦並不怕：「我會跟她一起面對。我爸以前也完全沒有責罵我，只有在我好起來、生了2個女兒之後，他才跟我說，生兒子真的是來報仇，他說還好你生女兒，因為女兒是來報恩的。」

其實不管報恩或報仇，謝和弦應該都接得住。因為，他已經看過那邊的風景了。那些激昂的，甚且是狂躁的情緒，其實並未從謝和弦的生命中完全抹滅，那已成為他生命之書裡的一頁，可能也是他身為女兒守護者必要的指南。

「我是被女兒的出生改變，而變得成熟的。我覺得我會想要當一個很酷的爸爸，但也不會太刻意要女兒去怎麼樣怎麼樣。」謝和弦說到，當爸爸的人往往會有個迷思，會覺得自己比小孩多活幾十年，小孩聽爸爸的就對了，「但我就不是這樣的人，當有人這樣跟我說，我也會賭爛。」

提到自己理念，謝和弦依然夠嗆：「就像很多人說，你為什麼不去中國大陸發展，那邊很好撈很好賺。我就說，我的靈魂就不適合在那邊啊，我的靈魂到那邊會很痛苦，會找自己靈魂最舒服的狀態。」


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