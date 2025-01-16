貴婦人妻「以為和布萊德彼特戀愛」遭騙2800萬！本尊回應：非常可怕

記者陳芊秀／綜合報導

法國53歲人妻貴婦安妮（Anne）遭到詐騙，以為與好萊塢男星布萊德彼特（Brad Pitt）談戀愛，不僅與百萬富豪丈夫離婚，且在收到對方傳來大量病房照索取癌症治療費時，為此共匯出85萬美金（約新台幣2882萬元）！而布萊德彼特的發言人回應：「這非常可怕。」

▲法國貴婦人妻以為和布萊德彼特（Brad Pitt）戀愛，遭詐騙83萬歐元（約新台幣2827萬元）。（圖／CFP）

據美媒《Entertainment Weekly》報導，受害者女性安妮（Anne）在法國的節目中講述自己的遭遇，最初在 Instagram收到一個自稱是布萊德彼特母親的帳號聯繫，對方聲稱兒子需要像她這樣的人，詐騙者聲稱，布萊德彼特需要資金來支付腎臟治療費用，但因為離婚訴訟被凍結了銀行帳戶，無法自行支付。為了讓安妮相信帳號背後真的是彼特，詐騙者傳了經過後製和AI生成的布萊德彼特病床照「驗證」，她為此匯了85萬美金（約新台幣2882萬元）給對方，並且與丈夫離婚而選擇與男神的關係，不料在得知布萊德彼特的新戀情新聞後，才驚知受到詐騙，在節目道出遭遇後說：「我從未傷害過任何人。這些人應該下地獄。」

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▲貴婦人妻以為布萊德彼特住院，為此匯款。（圖／翻攝自X）

布萊德彼特的發言人回應此事表示：「騙子利用粉絲對名人的強烈連結進行詐騙，這非常可怕。然而，這也是一個重要的提醒，不要回應未經邀請的網路帳號聯絡，尤其是那些沒有社群網路帳號的演員。」而他並沒有開設IG、X等帳號，網上一個超過300萬粉絲追蹤的IG帳號，來自粉絲自創，與本人無關。

而安妮透過法國第一頻道（TF1）痛訴此事，雖然節目掀起外界關注，但也引來不少嘲諷。TF1事後表示，為了保護受害當事人，決定從平台撤下訪問片段。