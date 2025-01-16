鬼鬼認了未婚生女「過6天首露面」！真實身材全被拍 吐產後最大煩惱

記者潘慧中／綜合報導

鬼鬼（吳映潔）10日無預警上傳孕照，寫下「好好兩個心臟一起呼吸著」，並坦承沒有結婚，消息震撼演藝圈。事隔6天，她終於在社群網站PO出現況照，「OOTD恢復營業，喜歡請給愛心愛心愛心！」

▲鬼鬼證實未婚生女後首度露面。（圖／翻攝自Instagram／gemma_811）



照片中，可以看到鬼鬼放下一頭順直的長髮，側邊剪了公主切，看起來清新又俐落。她身穿印有藍色條紋的白毛衣，搭配長版牛仔裙，腳穿咖色厚底皮鞋，簡約又不失精緻感。

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▲▼鬼鬼坦言尚未甩肉成功。（圖／翻攝自Instagram／gemma_811）



鬼鬼終於開始重新分享OOTD照，讓不少粉絲都相當興奮，但她也坦承「最近的煩惱是還有一些多餘的重量在身上」，似乎仍未減到自己滿意的體重，而過來人Sandy（吳姍儒）則溫柔地說：「越晚營業越好～慢慢來！慢慢來！」

▲鬼鬼10日無預警PO出孕照。（圖／翻攝自Instagram／gemma_811）



事實上，鬼鬼證實生下女兒後，外界討論聲浪不斷，經紀人事後僅回應：「謝謝大家的關心與祝福，鬼鬼和小朋友目前已經平安健康的展開兩人新生活，希望能先保有一些空間給鬼鬼和小朋友。鬼鬼十分期待2025有更多機會與大家見面，也希望大家能繼續支持全新身份的鬼鬼，再次感謝。」