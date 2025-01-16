Brave Girls坦承「侑廷退出影響很大」　親談原因曝未來動向

記者張筱涵／綜合報導

韓國女團BB Girls（舊團名為Brave Girls）近日以三人組合形式回歸，帶來全新單曲〈LOVE 2〉。這是成員重組後的首次活動，團隊在經歷成員變動與沉澱後，再次站上舞台，以更加堅韌的姿態迎接未來的挑戰。

▲BB GIRLS現由玟瑩（中）、恩智（右）、裕那（左）組成。（圖／翻攝自FACEBOOK／BBGIRLS）



隊長玟瑩受訪時坦承，作為女團，成員的減少（侑廷於2024年4月退出）對整體影響很大，尤其是4人組合中任何一人的離開都會留下明顯的空缺：「為了避免在舞台上暴露這種空缺感，我們在表演細節上下了很多功夫，努力讓觀眾不察覺變化，我們知道舞台表現至關重要，因此特別注重這方面的準備。」

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另外，玟瑩也提到過去的挑戰雖然艱難，但也讓團隊的內心變得更加堅韌：「雖然我們經歷了變化，但這些經歷讓我們的內心更強大，也讓我們對未來充滿信心。」她補充道，團隊以更加積極的心態面對未來，並努力將成員間的默契與凝聚力展現在舞台上。

這次以三人形式回歸，BB Girls都希望不僅要展現更高水準的舞台表現，也期待透過音樂傳遞溫暖和感動，〈LOVE 2〉以冬季感性為主題，帶來與過往不同的音樂風格，同時代表團隊的全新起點。她們也希望下次活動能在夏天進行，將以更高水準的作品回饋粉絲的支持與期待。

▼BB GIRLS〈LOVE 2〉MV。（影片／取自YouTube／브브걸 (BBGIRLS)，如遭刪除請見諒）

