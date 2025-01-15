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《聽海湧》男星悄離開台灣！　私下竟是學霸…遠赴布拉格攻讀碩

記者黃庠棻／台北報導

「我們的。演藝工作室」旗下藝人陳雪甄、曾向鎮、吳翰林，分別在2024年都斬獲亮眼成績，並展望2025年。陳雪甄主演的電影《默視錄》入圍威尼斯影展主競賽名單；曾向鎮因為戲劇《某某》飆漲超過15萬粉；吳翰林因《聽海湧》演技獲得肯定，不過其實他悄悄在去年考上「布拉格表演藝術學院」進修表演。

▲「我們的。演藝工作室」旗下藝人陳雪甄、曾向鎮、吳翰林。（圖／我們的。演藝工作室提供）

▲「我們的。演藝工作室」旗下藝人陳雪甄、曾向鎮、吳翰林。（圖／我們的。演藝工作室提供）

陳雪甄畢業於台大，因自小學習現代舞，2002年成為劇團演員，為了進修表演，她遠赴英國倫敦大學布魯內爾學院攻讀「當代表演藝術碩士」並取得學位，更與艾瑪湯普遜、黃秋生等人同門於表演大師菲利普．高利埃。主修單人表演及創作的她，2012創辦劇團魔梯形體劇場。

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▲「我們的。演藝工作室」旗下藝人陳雪甄、曾向鎮、吳翰林。（圖／我們的。演藝工作室提供）

▲「我們的。演藝工作室」旗下藝人陳雪甄。（圖／我們的。演藝工作室提供）

長年在專業演員的身份外，陳雪甄同時擔任電影表演指導，以及台藝大電影系講師，後來因《粽邪2》的精湛演技進入大眾視野，並獲得金馬獎最佳女配角提名。她的表演彈性大，橫跨藝術與商業電影、影集，2024年除了公視人生劇展《芙蓉》、《女綁匪》，亦完成多部影集拍攝。

▲「我們的。演藝工作室」旗下藝人陳雪甄、曾向鎮、吳翰林。（圖／我們的。演藝工作室提供）

▲「我們的。演藝工作室」旗下藝人陳雪甄。（圖／我們的。演藝工作室提供）

陳雪甄散發的氣質、語言優勢、演技專業，更讓她受到國際製作愛戴，2024年的電影作品《默視錄》、《停格人生》皆獲得國際獎項，同年也完成廖克發導演在馬來西亞拍攝的電影。而廖士涵導演的《粽邪4》，陳雪甄將再度參與演出，確定將於2025年開拍。

▲「我們的。演藝工作室」旗下藝人陳雪甄、曾向鎮、吳翰林。（圖／我們的。演藝工作室提供）

▲「我們的。演藝工作室」旗下藝人陳雪甄。（圖／我們的。演藝工作室提供）

曾向鎮首度擔任男主角的作品《某某》，2024年在無宣傳的狀態下，產生爆炸性的討論量，讓曾向鎮在播出期間漲粉15萬人，連他自己都嚇了一跳。曾向鎮在劇中飾演的高中生江添，成長於破碎家庭，個性深沉極難詮釋。

▲「我們的。演藝工作室」旗下藝人陳雪甄、曾向鎮、吳翰林。（圖／我們的。演藝工作室提供）

▲「我們的。演藝工作室」旗下藝人曾向鎮。（圖／我們的。演藝工作室提供）

導演柳廣輝苦尋多時，最終找到同樣畢業於北藝大的曾向鎮，發現其演技和形象都與角色相當貼合。由於作品的火爆，曾向鎮也受邀前往澳門舉辦見面會，不僅有粉絲從墨西哥、美國遠道而來，就連演出《我們彼此相愛》、擁有近百萬粉絲的泰星Marc，也到場追星，令粉絲又驚又喜。

▲「我們的。演藝工作室」旗下藝人陳雪甄、曾向鎮、吳翰林。（圖／我們的。演藝工作室提供）

▲「我們的。演藝工作室」旗下藝人曾向鎮。（圖／我們的。演藝工作室提供）

《某某》播畢後，曾向鎮隨即投入刑偵劇《芻狗之血》，與時隔20年再接電視劇的影帝張家輝，以及影后鮑起靜飾演一家人，面對的都是資深戲骨級演員。劇中他所飾演的角色秦一唯，無論是戲份、情緒都相當吃重，拍攝期間也刻意將自己維持在情緒中，少吃變瘦，以便更加更符合角色的形象，《芻狗之血》也確定將於2025年播出。

▲「我們的。演藝工作室」旗下藝人陳雪甄、曾向鎮、吳翰林。（圖／我們的。演藝工作室提供）

▲「我們的。演藝工作室」旗下藝人曾向鎮。（圖／我們的。演藝工作室提供）

此外，曾向鎮2024年播出的作品還包括《不愛，愛》，以及在華視驚喜重播的《最佳利益2、3》。拍攝《芻狗之血》期間，他也當起空中飛人，參與拍攝温昇豪監製的戲劇《整形過後》。

▲「我們的。演藝工作室」旗下藝人陳雪甄、曾向鎮、吳翰林。（圖／我們的。演藝工作室提供）

▲「我們的。演藝工作室」旗下藝人吳翰林。（圖／我們的。演藝工作室提供）

另外，吳翰林去年以戲劇《聽海湧》中新海志遠一角，進入觀眾視野，演技備受肯定，參與宣傳也不遺餘力，不過鮮少人知道，其實在《聽海湧》播出前，他就考上布拉格表演藝術學院。

▲「我們的。演藝工作室」旗下藝人陳雪甄、曾向鎮、吳翰林。（圖／我們的。演藝工作室提供）

▲「我們的。演藝工作室」旗下藝人吳翰林。（圖／我們的。演藝工作室提供）

由於《聽海湧》的話題討論度居高不下，吳翰林開始接到不少戲劇作品邀約，在出國進修與續留台灣做抉擇，讓他起初也相當掙扎，究竟要不要留下來，但最後仍堅定內心意志，希望透過進修增進演技，並打開世界觀，並悄悄於去年9月底飛往捷克。值得一提的是，在出發前一日，吳翰林仍在跑《聽海湧》宣傳，對該劇的付出不遺餘力。

▲「我們的。演藝工作室」旗下藝人陳雪甄、曾向鎮、吳翰林。（圖／我們的。演藝工作室提供）

▲「我們的。演藝工作室」旗下藝人吳翰林。（圖／我們的。演藝工作室提供）

攻讀碩士學程的吳翰林，在布拉格表演藝術學院主修「作者表演」（Authorial Actin），高達100多個學分的課程，讓他彷彿過起大學生的生活。現在正值布拉格的冬季，他幾乎天天冒著零下低溫、早上8點就前往學校上課，雖說辛苦，卻也甘之如飴。

▲「我們的。演藝工作室」旗下藝人陳雪甄、曾向鎮、吳翰林。（圖／我們的。演藝工作室提供）

▲「我們的。演藝工作室」旗下藝人陳雪甄、曾向鎮、吳翰林。（圖／我們的。演藝工作室提供）

得知吳翰林前往進修的業內前輩，也紛紛給予關心，包括台北電影節總監李亞梅、安哲毅導演、嚴藝文導演等等，都曾發訊息表達支持，鼓勵他充實自身更上層樓，儲備表演能量、拓展視野。

▲「我們的。演藝工作室」旗下藝人陳雪甄、曾向鎮、吳翰林。（圖／我們的。演藝工作室提供）

▲「我們的。演藝工作室」旗下藝人陳雪甄、曾向鎮、吳翰林。（圖／我們的。演藝工作室提供）

吳翰林預計六月返台過暑假，已有不少單位積極發來表演邀約，而他去年參與拍攝的《成功路上》，預計今年五月上檔，屆時也能再次感受吳翰林的表演魅力。而此次《我們的。演藝工作室》家族照，為吳翰林出國進修前夕所拍攝，一方面是捨不得將暫時分開，一方面也是想留下一組屬於「陳雪甄、曾向鎮、吳翰林，三人的家庭照」，符合「我們的」演藝工作室精神。

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聽海湧, 陳雪甄, 曾向鎮, 吳翰林

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