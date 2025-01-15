李威捲精舍殺人案！竟撞「20年前主演驚悚劇」…巧合令人背脊發涼

記者陳芊秀／綜合報導

44歲男星李威（李翊瑋）捲入台北市大安區去年（2024）發生的精舍殺人案，並二度以證人身分遭北檢約談，引發社會高度關注。而他過去演出無數戲劇，其中2005年參演一部驚悚偶像劇《惡靈05》，劇情「宗教」、「命案」為主題，劇情內容與命案意外重疊，巧合程度令人毛骨悚然。

▲李威20年前主演《惡靈05》劇情意外與精舍命案相似。（圖／翻攝自YouTube）

《惡靈05》由李威及洪小鈴主演，加入泰國演員TAE、林立雯等人共同演出，故事圍繞宗教、命案、靈異現象以及前世今生。他在戲裡飾演新興宗教的轉世教主，當年為了宣傳還特地穿上藏傳服飾出席開鏡記者會。當時他曾透露自己對藏傳佛教及密宗文化深感興趣，並閱讀相關通靈與心理學書籍以幫助揣摩角色。然而20年後，他卻捲入精舍命案，這樣的巧合讓人不禁感到背脊發涼。

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而李威是台灣偶像劇崛起時走紅的男神之一，曾與林佑威組成男子團體WEWE。他一度轉戰大陸市場，開設抖音帳號，吸粉3.8萬人，不過2020年之後就沒有更新動態。週刊曾報導他疫情後回台灣賣高檔茶具、翡翠，並潛心修佛，婉拒接戲。

▲李威返台後賣高級茶具，近年沒有接戲。（圖／翻攝自臉書／張烜榮）