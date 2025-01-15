J.Sheon遭恐怖情人糾纏！拍MV精神分裂　演技驚呆團隊

記者吳睿慈／台北報導

「R&B天菜」J.Sheon相隔5年的全新專輯《OUTCOMES結果論》全面發行，單曲〈WHY WOULD YOU〉靈感來自身邊深受情緒困擾的朋友，他有感身心疾病的案例充斥身旁，於是寫下情緒拉扯極限的心境。即將公開的MV，他更揣摩時而躁動時而冷靜的躁鬱分裂狀態，演技驚艷團隊。

▲〈WHY WOULD YOU〉歌曲靈感來自J.Sheon身旁的友人。（圖／索尼音樂提供）



〈WHY WOULD YOU〉歌曲靈感來自J.Sheon身旁的友人，他說：「身邊有非常多的朋友有這樣疾病的困擾，所以也導致自己對這樣子的疾病相對的了解。」更提到身邊若有如此狀況的朋友，同理他們是最重要的，因為身心疾病並不完全是因為想法造成的，有時是因為生理的分泌失調所造成的痛苦，陪伴跟聆聽是很需要的過程。

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▲J.Sheon在MV裡詮釋無常的「情緒」就像恐怖情人般時不時現身糾纏。（圖／索尼音樂提供）



J.Sheon這次在MV裡飾演一個情緒時常處在天秤極端的躁鬱症病人，無常的「情緒」就像恐怖情人般時不時現身糾纏。導演將場景設定在廁所，他詮釋一位有極度潔癖的精神患者，困在廁所裡一直覺得手不乾淨，不斷洗完手，離開廁所不久後又回到洗手台照鏡子，想再三確認自己真的乾淨，情緒連帶影響到心靈的純潔度，他對著鏡子呲牙裂嘴，並對自己進行嚴厲的批判，卡在廁所中無限輪迴。

▲J.Sheon新歌MV大展演技。（圖／索尼音樂提供）



過去幾乎是本色演出的J.Sheon，鮮少在MV中詮釋一個和私下的他不太一樣的角色，不常演戲的他，這次的表現讓拍攝團隊都相當驚艷。提到角色的揣摩，J.Sheon說：「要一直保持在一個又躁動又安靜的狀態其實蠻難的，可能因為我本身是一個情緒起伏不算大的人，才讓大家這麼印象深刻。」〈WHY WOULD YOU〉於15日晚間在「J.Sheon」YouTube官方頻道上線。