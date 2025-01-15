柯震東被封「信義媽祖」！酒醉少女躺地一聽他來秒醒…本尊還原真相

記者陳芊秀／綜合報導

男星柯震東有了新封號「信義媽祖」。藝人大飛在《小姐不熙娣》分享夜生活，目擊有女生醉倒躺地上，但是一聽到柯震東出現瞬間秒清醒，連夜店工作人員也認證「在門口出現就暴動」。而本人也發文還原當時情況。

▲柯震東被封「信義媽祖」。（圖／翻攝自IG）

大飛與夜店店長在節目談柯震東，店長透露只要柯震東來店，都會請全店客人每人一杯Shot，大飛則形容柯震東「可以讓一個喝醉女生馬上醒來」，當時走在路上，目擊一個女生喝醉怎麼都叫不醒，還以大字型躺在街邊，正覺得這樣女生很危險，女生的朋友喊「柯震東來了」，躺在地上的女生突然醒來「是柯震東嗎？你是柯震東嗎？」派翠克更形容：「他比蜂蜜水有用！」

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▲大飛透露某次與柯震東走在路上，見到酒醉少女大字型躺地上。（圖／翻攝自YouTube）

▲酒醉少女一聽到柯震東來了秒清醒。（圖／翻攝自YouTube）

節目片段在Threads成為熱門影片，釣出柯震東親自回應：「我記得那個女的……，但大字型躺在馬路上很危險啦。」有人質疑女生裝睡，而柯震東再回「相信我！她很醉！因為她跑過來先說你是柯震東嗎？屁啦你是王大陸！我就不理她了！」

▲柯震東親回：「我記得那個女的……。」（圖／翻攝自YouTube）

網友紛紛回應柯震東「筆記，要被柯震東記得可以躺在大馬路」、「恭迎信義媽祖駕到」、「要是我也馬上秒醒」、「本人來認證了」、「賣醒酒產品的一定超恨你」、「我想清醒的遇到」、「比蜂蜜水還有用」、「可以哪天請柯震東拍個實測嗎？想看」。