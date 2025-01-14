ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨家／跟李威交情像兄妹　李妍瑾透露他真實情況

記者葉文正／台北報導

藝人李威近年專心修研佛法，淡出台灣演藝圈近9年時間，沒想到最近被捲進精舍殺人案，雖然堂弟李易說很少見面，但過去交情情若兄妹的李妍瑾，則提到李威近況，不過也認為李威應該不會回應這個事。

▲▼李妍瑾節目談離婚原因。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲李妍瑾跟李威曾情若兄妹。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

李妍瑾表示，過去李威跟他們真的是兄妹相稱，而且李威一天到晚都會吆喝大家一起吃飯聚會，很有大哥風範，但近年來他真的神隱了：「記得我要結婚時，也有摳他，但他連婚禮都沒有意願出席，所以他的狀況真的成謎。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李威罕見更新社群網站，就為了祝福許瑋倫冥誕。（圖／翻攝自微博／李威）

▲李威之前罕見更新社群網站，就為了祝福許瑋倫冥誕。（圖／翻攝自微博／李威）

更令人意外的是，李妍瑾說已經５、６年沒有碰到李威了，「因為他一直神隱，看到這個內容我嚇歪，事情應該讓司法來決斷，我有留言給他，但他應該不會回，一切等調查清楚吧。」

2021年，李妍瑾曾發文：「大家可能不曉得，李威不是只有冥誕才去(許瑋倫家)，我們交情跟兄妹一樣，我也陪他去過，除此之外每年過年李威家裡先吃完飯之後就是奔往瑋倫家裡，給長輩們拜年包紅包，李威是很少包紅包的，都不包給我，演藝圈還是很多很有愛的！雖然哥現在作品比較少，之前台灣的線也是透過我來過濾，有情有義！這不是作秀也不是一般人能一直堅持下去的，我能作證，身邊的好友們都能作證！」證明她跟李威的交情。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

推薦閱讀

陳柏霖「穩交女團成員12年」約會難得被拍！遮半臉…凌晨現蹤大巨蛋

陳柏霖「穩交女團成員12年」約會難得被拍！遮半臉…凌晨現蹤大巨蛋

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

一線女星求上位「睡遍全劇組」！影帝證實：只要男生都可以

一線女星求上位「睡遍全劇組」！影帝證實：只要男生都可以

消失10年…李威捲「精舍殺人案」遭地檢署約談　堂弟李易發聲了！

消失10年…李威捲「精舍殺人案」遭地檢署約談　堂弟李易發聲了！

富商元配3點回嗆奈奈子：歡迎提告！　怒揭性愛片2疑問

富商元配3點回嗆奈奈子：歡迎提告！　怒揭性愛片2疑問

三上悠亞沖繩脫了！超兇上圍「半邊外露」濕身解放泳裝 12萬人看光

三上悠亞沖繩脫了！超兇上圍「半邊外露」濕身解放泳裝 12萬人看光

SJ金希澈車禍「早被判為殘疾人士」　瞞了20年：不想承認生病的事⋯

SJ金希澈車禍「早被判為殘疾人士」　瞞了20年：不想承認生病的事⋯

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

陳詩媛二度發聲：我沒提離隊！　IG藏頭詩釣出王齊麟曖昧回應

陳詩媛二度發聲：我沒提離隊！　IG藏頭詩釣出王齊麟曖昧回應

「灶咖男團」SJ D＆E又要來台灣了！　「宣布免費開唱」時間地點曝

「灶咖男團」SJ D＆E又要來台灣了！　「宣布免費開唱」時間地點曝

鬼鬼未婚生女挨酸　蘿莉塔分析「酸民3公式」反擊：有朋友嗎

鬼鬼未婚生女挨酸　蘿莉塔分析「酸民3公式」反擊：有朋友嗎

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陳柏霖「穩交女團成員12年」約會難得被拍！遮半臉…凌晨現蹤大巨蛋

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

一線女星求上位「睡遍全劇組」！影帝證實：只要男生都可以

消失10年…李威捲「精舍殺人案」遭地檢署約談　堂弟李易發聲了！

富商元配3點回嗆奈奈子：歡迎提告！　怒揭性愛片2疑問

三上悠亞沖繩脫了！超兇上圍「半邊外露」濕身解放泳裝 12萬人看光

SJ金希澈車禍「早被判為殘疾人士」　瞞了20年：不想承認生病的事⋯

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

陳詩媛二度發聲：我沒提離隊！　IG藏頭詩釣出王齊麟曖昧回應

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李妍瑾, 李威, 凍卵

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Yuri告別5年樂天女孩「依然陪大家」　IG鬆口下一步動向
  2. 獨家／跟李威交情像兄妹　李妍瑾透露他真實情況
  3. 楊小黎搭Uber「遇司機態度差」　被繞路不爽：祝你奧客多多
  4. 消失10年…李威捲「精舍殺人案」遭地檢署約談　堂弟李易發聲了！
  5. 「微風女神」尺寸標籤忘了撕！郭源元0偽裝拜拜 迷糊一面全被拍
  6. 海灘吃BBQ穿超辣！鮪魚「三角挖空」中門大開 超兇上圍被看光
  7. 才剛拿金曲獎　孫盛希突宣布將暫離台灣...原因曝光
  8. 向佐結婚6年「郭碧婷看過許多我脆弱一面」　寫文表達愛意：很感謝
  9. 人氣女團FIFTY FIFTY只去了101 沒吃到台灣這兩樣東西超遺憾
  10. 張書豪當爸14天出意外！電輔車騎一半「突斷裂」重摔滾到路邊 濺血照曝

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366