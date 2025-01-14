獨家／跟李威交情像兄妹　李妍瑾透露他真實情況

記者葉文正／台北報導

藝人李威近年專心修研佛法，淡出台灣演藝圈近9年時間，沒想到最近被捲進精舍殺人案，雖然堂弟李易說很少見面，但過去交情情若兄妹的李妍瑾，則提到李威近況，不過也認為李威應該不會回應這個事。

▲李妍瑾跟李威曾情若兄妹。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

李妍瑾表示，過去李威跟他們真的是兄妹相稱，而且李威一天到晚都會吆喝大家一起吃飯聚會，很有大哥風範，但近年來他真的神隱了：「記得我要結婚時，也有摳他，但他連婚禮都沒有意願出席，所以他的狀況真的成謎。」

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▲李威之前罕見更新社群網站，就為了祝福許瑋倫冥誕。（圖／翻攝自微博／李威）

更令人意外的是，李妍瑾說已經５、６年沒有碰到李威了，「因為他一直神隱，看到這個內容我嚇歪，事情應該讓司法來決斷，我有留言給他，但他應該不會回，一切等調查清楚吧。」

2021年，李妍瑾曾發文：「大家可能不曉得，李威不是只有冥誕才去(許瑋倫家)，我們交情跟兄妹一樣，我也陪他去過，除此之外每年過年李威家裡先吃完飯之後就是奔往瑋倫家裡，給長輩們拜年包紅包，李威是很少包紅包的，都不包給我，演藝圈還是很多很有愛的！雖然哥現在作品比較少，之前台灣的線也是透過我來過濾，有情有義！這不是作秀也不是一般人能一直堅持下去的，我能作證，身邊的好友們都能作證！」證明她跟李威的交情。