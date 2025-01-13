曹西平爆料「藝人雙面行徑」　看不下去抱不平：說出去就沒工作

記者王靖淳／綜合報導

資深藝人「四哥」曹西平近年淡出演藝圈，在台中、台北經營飾品店，平時會在社群記錄生活的他，今（13）日發文分享對演藝圈部分藝人的犀利評論，抨擊那些表面宣稱擁有愛心、呼籲善待他人，卻在私下對身邊人嚴苛且計較的雙面行為，「這是真的千萬不要說出去，不然就沒有工作了真的好可怕。」

▲曹西平近年淡出演藝圈。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

曹西平指出，有些藝人經常在公共場合展現出慈悲的形象，但私底下的真實面貌卻大相逕庭，讓身邊的工作人員或助理感到不滿卻又不敢表達，「我不會像很多藝人嘴巴說要有愛心，說要善待人家，結果私下對身邊的人都很刻薄斤斤計較。」

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曹西平進一步透露，許多從事藝人助理或工作人員的職位者，常常只能私下向其他藝人抱怨吐苦水，而這些聽聞的藝人，對於同行的行為都感到震驚且難以置信。他表示這種情況是種「敢怒不敢言」的氛圍，其中包括對職業前景的恐懼，擔心一旦發聲就會失去工作機會，「這是真的千萬不要說出去，不然就沒有工作了真的好可怕。」

▲曹西平批評某些藝人的雙面行為。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

最後，曹西平強調，這種行為在那些名氣和財富更為顯赫的藝人中似乎更為普遍。他批評這種高名氣藝人的偽善行為，將之稱為「假面人」的典型例子，表面光鮮亮麗而實際上卻小氣且刻薄，「人不可以貌相，標準的雙面人，越有名越有錢偏偏就是喜歡跟身邊的人計較算很精，哎真的是假面人。」