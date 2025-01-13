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陸劇《國色芳華》爆抄襲！　作家震驚「直接照搬不應該」劇組發聲

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《國色芳華》被質疑抄襲！該劇以唐朝為時代背景，斥資為登場演員的打造造型，高度還原唐朝文化，然而造型被發現與某本古代服飾研究書籍中的「示意圖」一樣，書籍作者發聲左丘萌：「這樣直接照搬我的書不應該。」

▲▼陸劇《國色芳華》爆抄襲！　作家震驚。（圖／翻攝自微博）

▲陸劇《國色芳華》7日在大陸開播，被視為開年大戲。（圖／翻攝自微博）

作家左丘萌發表的書籍《中國妝束：大唐女兒行》，在台灣也有出版，嘗試以考古所見唐代文物，對照史料及出土文書記載，重新解讀當時女性的妝容時尚，書中繪圖找來畫師末春創作。而作者近日發文指出，書籍中的妝造內容屬於二次設計，並非文物本身，朋友向她展示《國色芳華》劇照後，才發現劇中的妝造設計確實使用了書中的內容，配文劇照指的是張雅欽飾演的縣主的造型，頭簪與花鈿妝幾乎與書本內容一模一樣，認為劇方應在使用前主動聯繫並獲得授權，否則此行為並不妥當。此外，左丘萌也擔憂是否存在所謂「顧問」將書中內容倒賣給劇方的情況，並指出類似事件此前曾發生過，若屬實，劇方也可能成為受害者。

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▲▼陸劇《國色芳華》爆抄襲！　作家震驚。（圖／翻攝自微博）

▲張雅欽在《國色芳華》演縣主，妝造被質疑抄襲。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸劇《國色芳華》爆抄襲！　作家震驚。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸劇《國色芳華》爆抄襲！　作家震驚。（圖／翻攝自微博）

▲作家左丘萌比對劇照與自己的書籍內容，發文「這樣直接照搬我的書不應該。」（圖／翻攝自微博）

面對作家喊話，《國色芳華》官方微博13日發表道歉聲明，對於劇中部分角色造型在參考古代服飾研究書籍《中國妝束：大唐女兒行》時，因將學術研究示意圖誤認為文物復原圖所引發的誤解表示歉意。劇組強調，本作品凝聚了眾多工作人員的心血，創作過程中秉持尊重歷史的態度，進行了廣泛調研並請教多位專家學者，參考了大量文物資料與學術研究成果。聲明中也特別感謝該書作者左丘萌及繪者末春的貢獻，並表示希望透過這部作品，與觀眾共同回溯歷史，感受盛唐的文化風采與無限魅力。

▲▼陸劇《國色芳華》爆抄襲！　作家震驚。（圖／翻攝自微博）

▲《國色芳華》劇組道歉。（圖／翻攝自微博）

左丘萌隨後也發文回應，劇組答覆溝通很及時，給了合理解釋，可以理解。作者坦言自己被惡意侵權無數次，相信電視劇造型組只是因為喜愛這本書，因一時疏忽才造成無心過失，事後也積極回應溝通，「要為劇方的態度點讚！希望大家不要用『抄襲』這個詞給《國色芳華》扣帽子，還不至於到那個程度。」

▲▼陸劇《國色芳華》爆抄襲！　作家震驚。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸劇《國色芳華》爆抄襲！　作家震驚。（圖／翻攝自微博）

▲作者左丘萌回應劇組，為劇方積極溝通的態度點讚。（圖／翻攝自微博）

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