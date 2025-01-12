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橫掃26大獎！最虐CP性張力湍流大銀幕　《我們愛過一次》致敬王家衛

記者蕭采薇／綜合報導

被譽為「年度最浪漫酷兒愛情」的電影《我們愛過一次》（Baby，原譯名《寶貝》），講述一個在身體與心靈之間糾纏的男男愛情故事。導演馬賽歐凱坦諾（Marcelo Caetano）透露，受到王家衛電影《春光乍洩》啟發，因而拍攝《我們愛過一次》，希望致敬一段「無法長久但偉大的愛情」。

▲《我們愛過一次》致敬王家衛「春光乍洩」。（圖／海鵬提供）

▲《我們愛過一次》致敬王家衛《春光乍洩》。（圖／海鵬提供）

劇情敘述一個18歲男孩和大他24歲男人之間，宛若父子般、夥伴般的酷兒愛情。並藉由兩個不同世代的男人，穿越了巴西聖保羅的色情電影院、三溫暖等男同志經常流連的場景，一探男性的情感、身體與權力關係，以及充滿慾望和渴求的男男愛。

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▲《我們愛過一次》致敬王家衛「春光乍洩」。（圖／海鵬提供）

▲「巴西性感男星」里卡多特奧多羅（左）以該片勇奪第77屆坎城影展影評人週最佳演員獎。（圖／海鵬提供）

巴西性感男星特奧多羅，在電影《我們愛過一次》飾演資深男妓「羅納多」，和年輕男妓「威林頓」擁有一段亦師亦友、曖昧卻感人的愛情。羅納多性格陽剛、五官輪廓分明，身形完美宛如希臘神祇，與稚嫩乾淨的威林頓形成鮮明對比，互為彼此最完美的陪襯，成功呈現愛與被愛的親密關係。

▲《我們愛過一次》致敬王家衛「春光乍洩」。（圖／海鵬提供）

▲年度最浪漫酷兒愛情片《我們愛過一次》男男愛橫掃26大獎。（圖／海鵬提供）

然而，巴西是拉美最大的同志婚姻平權國家，卻因為虔誠信仰，也是世界上最排斥同性戀的國家，使得電影《我們愛過一次》成為一部重要的宣示作品。《我們愛過一次》不僅揚威坎城影展，更狂奪紐約、巴西、菲律賓、馬德里及美國OUTshine等同志國際影展26座大獎，該片將於2月14日全台上映。

▲《我們愛過一次》致敬王家衛「春光乍洩」。（圖／海鵬提供）

▲《我們愛過一次》敘述資深男妓和年輕男妓之間，亦師亦友、曖昧卻動人的感情。（圖／海鵬提供）

 

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