白靈直擊「洛杉磯野火」末日場景！　天空佈滿橘紅色煙霧：惡夢一場

記者蕭采薇／綜合報導

美國加州洛杉磯近來野火肆虐，造成11人慘死，並將近1萬棟建築物遭到焚毀。已在好萊塢發展多年的女星白靈，在IG發出火警現況照片，透露看來像是雲朵的白色霧體，其實是因為熊熊大火，導致天空佈滿濃煙。

▲白靈直擊洛杉磯野火，手指的地方就是因火焰產生的濃煙。（圖／翻攝自白靈IG）

白靈貼出在日落時分所拍攝照片，只見畫面中橘紅色一片，她說：「這是我今晚在洛杉磯令人悲傷的野火期間，拍攝的令人屏息的日落。」白靈接著表示：「我的手指向山脈的地方，你們看到煙霧，就是火焰所在的地方。」並透露整個天空都佈滿了煙霧。

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白靈也向外界報告近況，「我一直非常忙碌，一直在和火災的威脅鬥爭，野火在洛杉磯的各個地方迅速蔓延，這真是太可怕和悲傷了。我害怕火勢會蔓延到我住的地方，真是惡夢一場。但我想感謝所有為我提供住處和幫助的朋友和粉絲。很感激，你們讓我很感動。」

▲白靈透露，有朋友和粉絲向她提供了地方居住。（圖／翻攝自白靈IG）

但她也表示，人類的精神是非常強大的，「洛杉磯的各位要堅強，只要我們身體健康，有地方睡覺，我們就是幸運和幸福的。」加州野火災情持續擴大，不少好萊塢名人也難以倖免，紛紛即時撤離家園。由於此時好萊塢頒獎季，金球獎影后珍史瑪特（Jean Smart）也呼籲頒獎典禮應暫緩轉播，將更多資源投入救災工作。