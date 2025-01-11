「本土劇娜美」張家瑋遊學被23歲鮮肉猛追　離別嘟唇喊：嘴巴dry dry

記者蕭采薇／台北報導

「本土劇娜美」張家瑋為圓夢赴菲律賓遊學2個月，日前學成歸國，她說收穫就是變得敢開口講英文。期間她認識來自不同國家的同學，還被一位23歲越南小鮮肉猛烈追愛，甚至在張家瑋離開前告白「I love you」，還堅持送機到機場，讓她笑說：「也重溫了學生時代的戀愛。」

▲「本土劇娜美」張家瑋從菲律賓遊學返台。（圖／記者姜國輝攝）

張家瑋笑說，過去的英文程度是0，每次只要遇到台詞裡有英文，哪怕只是簡單的單字，都會讓現場開始打賭，賭她到底會NG幾次。她因此決定到菲律賓遊學練英文，也因為老師鼓勵他們「多開口、多交朋友」，張家瑋因此多了許多國際友人，「有日本的、阿拉伯的、越南的。」

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張家瑋坦言，一開始同學知道她身份是演員，都會覺得有點距離，所以比較晚才開始交到朋友。但其中一位23歲的越南同學對她頻頻示好，甚至在得知張家瑋即將回國後，約她到圖書館直球告白說：「I love you，You know!」（我愛妳，妳知道吧！）

▲張家瑋外型美豔，有「本土劇娜美」稱號。（圖／翻攝自Facebook／張家瑋 Winnie）



但張家瑋對鮮肉沒感覺，理性用自己知道的英文單字回絕，「You love me，It’s your thing。」（你喜歡我，是你的事）並表示只想專注在學英文。

對方不死心還殺到機場送機，頻頻問張家瑋有沒有需要幫忙，而當下張學瑋覺得口很渴，但又不知道英文怎麼說，只回答：「我的嘴巴，dry dry！」笑翻現場媒體，被虧根本是暗示對方親下去，不過鮮肉倒是很識相，馬上get到並去幫忙買水，兩人也沒有發展下去的可能。

▲「本土劇娜美」張家瑋（左）示範，怎麼對鮮肉喊「嘴巴dry dry」。（圖／記者姜國輝攝）

張家瑋即將回歸拍攝，她也笑說：「還是覺得台灣男生帥多了！」目前單身2年的她也坦言，不像過去這麼戀愛腦，比較希望專注在事業上。