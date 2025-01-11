ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「本土劇娜美」張家瑋遊學被23歲鮮肉猛追　離別嘟唇喊：嘴巴dry dry

記者蕭采薇／台北報導

「本土劇娜美」張家瑋為圓夢赴菲律賓遊學2個月，日前學成歸國，她說收穫就是變得敢開口講英文。期間她認識來自不同國家的同學，還被一位23歲越南小鮮肉猛烈追愛，甚至在張家瑋離開前告白「I love you」，還堅持送機到機場，讓她笑說：「也重溫了學生時代的戀愛。」

▲「本土劇娜美」張家瑋從菲律賓遊學返台。（圖／記者姜國輝攝）

▲「本土劇娜美」張家瑋從菲律賓遊學返台。（圖／記者姜國輝攝）

張家瑋笑說，過去的英文程度是0，每次只要遇到台詞裡有英文，哪怕只是簡單的單字，都會讓現場開始打賭，賭她到底會NG幾次。她因此決定到菲律賓遊學練英文，也因為老師鼓勵他們「多開口、多交朋友」，張家瑋因此多了許多國際友人，「有日本的、阿拉伯的、越南的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

張家瑋坦言，一開始同學知道她身份是演員，都會覺得有點距離，所以比較晚才開始交到朋友。但其中一位23歲的越南同學對她頻頻示好，甚至在得知張家瑋即將回國後，約她到圖書館直球告白說：「I love you，You know!」（我愛妳，妳知道吧！）

▲▼張家瑋。（圖／翻攝自Facebook／張家瑋 Winnie）

▲張家瑋外型美豔，有「本土劇娜美」稱號。（圖／翻攝自Facebook／張家瑋 Winnie）

但張家瑋對鮮肉沒感覺，理性用自己知道的英文單字回絕，「You love me，It’s your thing。」（你喜歡我，是你的事）並表示只想專注在學英文。

對方不死心還殺到機場送機，頻頻問張家瑋有沒有需要幫忙，而當下張學瑋覺得口很渴，但又不知道英文怎麼說，只回答：「我的嘴巴，dry dry！」笑翻現場媒體，被虧根本是暗示對方親下去，不過鮮肉倒是很識相，馬上get到並去幫忙買水，兩人也沒有發展下去的可能。

▲「本土劇娜美」張家瑋從菲律賓遊學返台。（圖／記者姜國輝攝）

▲「本土劇娜美」張家瑋（左）示範，怎麼對鮮肉喊「嘴巴dry dry」。（圖／記者姜國輝攝）

張家瑋即將回歸拍攝，她也笑說：「還是覺得台灣男生帥多了！」目前單身2年的她也坦言，不像過去這麼戀愛腦，比較希望專注在事業上。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

開飯囉！Dior進去拿「大碗盆」　主人笑噴：確定吃得完嗎？XD

推薦閱讀

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！　網揪1細節驚：已經在肚子裡了

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！　網揪1細節驚：已經在肚子裡了

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　「車門遭大貨車車輪卡死」驚悚照曝光

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　「車門遭大貨車車輪卡死」驚悚照曝光

羅志祥、周揚青爆同遊東京被目擊！照片曝光　助理出面發聲揭真相

羅志祥、周揚青爆同遊東京被目擊！照片曝光　助理出面發聲揭真相

辣網美爆「4女共侍1男」沉默2周首發聲！　哭揭富商身分：眼淚壓垮我

辣網美爆「4女共侍1男」沉默2周首發聲！　哭揭富商身分：眼淚壓垮我

鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大

鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵 虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦

鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵 虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦

海恩爆分手了！瘋傳「賢奎約會其他女生」遭目擊　粉絲淚：不相信愛情

海恩爆分手了！瘋傳「賢奎約會其他女生」遭目擊　粉絲淚：不相信愛情

台灣拍《魷魚遊戲》AV版！大咖日女優火辣真槍實彈　男記者當場流鼻血

台灣拍《魷魚遊戲》AV版！大咖日女優火辣真槍實彈　男記者當場流鼻血

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！　網揪1細節驚：已經在肚子裡了

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　「車門遭大貨車車輪卡死」驚悚照曝光

羅志祥、周揚青爆同遊東京被目擊！照片曝光　助理出面發聲揭真相

辣網美爆「4女共侍1男」沉默2周首發聲！　哭揭富商身分：眼淚壓垮我

鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵 虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

本土劇娜美, 張家瑋

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林千又代購愛馬仕「遭疑賣假貨」　怒曬截圖打臉：不懂不要裝懂
  2. 學測倒數9天　 babyMINT正妹成員將大考…崩潰大哭
  3. 千張票1分完售！HACHI二度台北開唱　愛上鴨血、珍奶浮誇式讚美食
  4. 朱栢康《破·地獄》入圍亞洲電影大獎　將和李康生爭獎「很夢幻」
  5. 「本土劇娜美」張家瑋遊學被23歲鮮肉猛追　離別嘟唇喊：嘴巴dry dry
  6. 妮婭結婚牽線人是「微笑女神」！　幸福致謝：妳是最大的功臣
  7. 張秀卿封殺陳隨意下逐客令　原因竟與他的驚人嘔吐物有關
  8. 歐陽妮妮愛馬仕寵兒挨酸靠爸　「15萬寶寶用品曝光」掀兩派戰翻
  9. 《黑白》崔鉉碩在台灣！信義區現煮白酒蛤蠣　想開餐廳「菜單曝光」
  10. 網紅帶球嫁！婚禮遭「老公前女友鬧場」搶捧花大哭　她動胎氣早產

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366