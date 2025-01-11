高爾宣有條件開放女兒談戀愛　PIZZALI、王ADEN被踢出局

記者葉文正／台北報導

高爾宣今與PIZZALI、王ADEN錄製《WE ARE我們的除夕夜》，月底是高與女兒第一次過年，雖然女兒才兩個月大，但是高爾宣被問到女兒交男友的條件，他面色凝重表示：「國中以後就不可以去同學家。」並表示PIZZALI、王ADEN兩人條件都不適合當女兒男友。

▲高爾宣過年也要陪女兒。（圖／三立提供）

雖然女兒才出生2個月，但高爾宣說過照顧女兒親力親為，也被問「女兒要多大才可以交男友」，他一臉困惑表示女兒幼稚園時期可以有純純的愛，國小還可以，但國中之後就不能去同學家，大學也要盯著，但他也說，其實沒有特別想規定女兒什麼，主要是好好保護自己就好。

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▲高爾宣(中)、王ＡＤＥＮ(右)與ＰＩＺＺＡＬＩ。（圖／三立提供）

高爾宣鏡頭前喊話，身旁兩位好友PIZZALI、王ADEN紛紛在鏡頭前喊話說要包五位數紅包，而高爾宣也分享這次女兒收到的紅包不會幫她銀行帳戶，畢竟近年通膨嚴重，計畫全部拿來買黃金給女兒。

▲高爾宣與女兒。（圖／翻攝臉書）

王ADEN也透露，過年要回台南陪伴家人，畢竟一年才返鄉一次，要好好珍惜與家人的相處時光；PIZZALI要回台中幫忙家裡的餐廳，與家人、顧客們一起度過春節；高爾宣則說因為今年家裡剛新添一名成員，期待看看女兒能收到多少紅包。

3人今年在工作上都會推出新作品，也希望歌迷們期待，王ADEN補充說除了自己的單曲，也會協助高爾宣在音樂上的製作，很享受與其他2位一起工作的感覺；高爾宣期許3人可以組限定團，因為感情很好，這時PIZZALI大喊：「我們是一家人！」突兀的話瞬間讓場面尷尬，還好王ADEN見狀後馬上幽默化解。