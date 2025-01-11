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徐懷鈺見胡瓜淚崩　「受傷期間家人都沒有在我身旁」

記者葉文正／台北報導


綜藝天王胡瓜縱橫演藝圈40多年，斜槓網路多了新身分，開設Youtube頻道《下面一位》，本次邀來歌手徐懷鈺當場，但徐懷鈺提起當年辛酸，忍不住現場灑淚無法釋懷。

▲徐懷鈺談到當年事淚崩。（圖／下面一位）

▲徐懷鈺談到當年事淚崩。（圖／下面一位）

這次胡瓜請來平民天后徐懷鈺一同喝茶聊天，在節目中徐懷鈺分享自己出道的故事，是因為在陽台邊曬衣服邊唱歌，被住附近的錄音師聽到，進而介紹她給知名製作人，才有了出道發唱片的機會。激似偶像劇劇情的出道經歷讓胡瓜覺得很新奇。

▲徐懷鈺談到當年事淚崩。（圖／下面一位）

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▲徐懷鈺談到靠粉絲照顧。（圖／下面一位）

而徐懷鈺曾經因為拍戲導致頸椎受傷，這期間家人都未曾伴在她身邊，反而是她的歌迷陪伴她走過那段時間，甚至當時替她治療和開刀的醫生都是自己的歌迷，兩人還共同討論徐懷鈺的療程狀況給予協助，對此徐懷鈺非常感謝歌迷的暖心，在她需要時伸出援手，令她感動不已。

▲徐懷鈺談到當年事淚崩。（圖／下面一位）

▲徐懷鈺接受胡瓜訪問。（圖／下面一位）

談到曾經有一段時間在演藝圈消失的原因，原來是徐懷鈺去對岸拍戲，一拍就是一整年，又馬不停蹄地接演下一部，辛苦的她一年只會回台灣一次，又要匆匆的離開繼續拍戲工作，因此有好長一段時間未能和大家見面。

對此胡瓜也表示過去也常常要飛到其他地方做節目，無奈的不是要一直當空中飛人，而是飛機不是直飛需要轉機，班機只要耽誤一班，後續的錄影行程全會接連受到影響，不停歇的工作時間讓胡瓜印象深刻。

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胡瓜, 徐懷鈺, 下面一位

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