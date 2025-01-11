記者張筱涵／綜合報導

大陸演員王星於11日在社群平台發文，宣布成功脫離緬甸人口販賣集團，並順利返回家鄉。他在貼文中描述回到祖國懷抱的感動，感謝祖國的強大與各方協助讓他能安全歸來。這起震驚中外的事件也引起泰國與緬甸當局高度重視。

▲王星順利回家。（圖／翻攝自微博）



王星透露，自己此前被騙至泰國拍戲，隨後被人口販子強行帶至緬甸淪為「豬仔」，甚至遭剃光頭髮，身陷險境，他順利回到大陸後，11日寫道：「在異國他鄉，是祖國的強大給了我勇氣和希望。」

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同時，王星也感謝所有幫助他的人，包括未曾謀面的網友，讓他在接近絕望時重新燃起希望：「我想說，我只是一個特別普通的人，會害怕，會憂慮….可就在我快要徹底放棄的時候，是你們給了我希望，讓我再選擇相信一點，再堅持一下，幫助我回到我愛的祖國，愛我的人身邊。我由衷的謝謝你們！」

▲王星發文。（圖／翻攝自微博）



事實上，王星3日凌晨前往泰國拍戲，當天中午就傳出失聯，疑似遭詐騙集團綁架到緬甸，一直到7日才被找到，當時的他頂著一顆光頭現身，腳上還有一大片紅斑。該起事件曝光後，驚動泰國總理佩通坦9日接受媒體採訪指出，泰國需要防範將本國作為中轉站進行犯罪的問題。泰國警方也證實不只王星受害，先前網傳大陸模特兒楊澤琪、21歲吳姓女子都確認失聯，泰國警方持續救援中。