記者劉宜庭／綜合報導

《超級星光大道》為台灣知名選秀節目，培養出許多優秀歌手，也誕生出多屆冠軍，這些冠軍歌手們在各自的領域中持續發光發熱，還涉足戲劇、文學創作和公益活動等多個領域，豐富了自己的演藝生涯。

第一屆冠軍：林宥嘉

▲林宥嘉。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

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林宥嘉持續活躍於演藝圈，他於2024年推出第六張專輯《王 Love, Lord》，先前還進行「idol 2023世界巡迴演唱會」，包括在東京、大阪等地的演出。此外，他2017年與丁文琪結婚後，育有一對兒女，他稱太太是「命中註定的伴侶」，即便結婚多年仍「越來越愛的她」，家庭生活幸福美滿。

第二屆冠軍：賴銘偉

▲賴銘偉。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

賴銘偉除了繼續音樂事業外，還兼顧家中宮廟的管理工作，接下大溪鳳山寺廣澤宮宮主。他於2024年舉辦首次個人演唱會《堅持唱原KEY》，當天，昔日選秀節目《星光大道》戰友梁文音、葉瑋庭、賴聖恩都坐台下力挺。

第三屆冠軍：徐佳瑩

▲徐佳瑩。（圖／資料照／記者莊喬迪攝）

徐佳瑩演藝事業十分順遂，前陣子除了接下外送平台代言，更在香港舉辦了《變得有些奢侈的事》演唱會時，無預警演唱新歌〈遺失的靈魂〉，演出邀約接不停。此外，她同時也擔任台灣世界展望會「兒童資助計畫」代言人，展現了她對公益事業的熱心。

第四屆冠軍：方宥心

▲方宥心。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

方宥心出道至今30年，近年除了專注於戲劇表演，也出版出版了自傳式圖文書《回尋腦海裡的小丑魚》，並參與舞台劇演出，以精湛演技多次入圍金鐘獎。感情方面，她與同為演員的丈夫王為2023年登記結婚，對於做人計畫則是表示順其自然。

第五屆冠軍：孫自佑

▲孫自佑。（圖／翻攝自IG／spiderjwill）



孫自佑奪冠後，沉寂了一段時間，直至2013年參加大陸選秀節目《中國夢之聲》，才重新翻紅，可惜最後在12強止步。雖然星途不順，但他從來不覺得自己可憐，也帶著這顆樂觀的心持續在演藝圈努力著，後續也於2022年推出單曲《何幸之有》、《偏心》，持續在音樂領域努力。

第六屆冠軍：胡夏

▲胡夏。（圖／翻攝自微博／胡夏）

除了頂著冠軍光環，大陸歌手胡夏還因演唱《那些年，我們一起追的女孩》主題曲〈那些年〉爆紅，現年34歲的他持續推出多首膾炙人口的歌曲，也替多部夯劇《我只喜歡你》、《山河令》、《延禧攻略》、《知否知否應是綠肥紅瘦》演唱插曲或主題曲。

前陣子，胡夏發行了歌曲《壁上觀》，這是與敦煌文旅和網易雲音樂的合作作品，在網絡上引發熱烈反響。他不僅持續發行音樂作品，還積極參與文化推廣活動。

星光傳奇賽冠軍：閻奕格

▲閻奕格。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

閻奕格同樣在音樂領域發光發熱，於2023年7月推出新專輯《Changing Room》，並於同年12月參與香港迪士尼的耶誕系列活動「A Disney Christmas」，登上「迪士尼音樂Live」舞台擔任壓軸演出嘉賓，於迪士尼城堡前開唱，展現了她多元的演藝事業發展。

第七屆冠軍：李佳薇

▲李佳薇。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

馬來西亞歌手李佳薇有著「鐵肺女王」的稱號，出道後憑著經典曲《煎熬》、《大火》、《像天堂的懸崖》打出高知名度，2024年底更推出EP專輯《會發光的人》，並在大陸多個城市進行巡迴演唱會。