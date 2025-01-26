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演藝圈「最佳前任」3典範！LULU分手阿達5年　同時接《夜市王》主持

記者劉宜庭／綜合報導

在娛樂圈中，分手後能夠和平相處甚至成為朋友的前任情侶並不常見。然而，有些明星卻展現了成熟的態度，成為了「最佳前任」的典範。以下整理3對前任明星情侶的例子，他們即使戀情結束，也可以選擇以成熟、理性的態度面對，並且和平共處、互相支持。

1.LULU & 阿達

黃路梓茵（LULU）和阿達在分手5年後，攜手主持美食競賽節目《夜市王》。兩人不僅能夠和諧共事，還能開玩笑調侃對方。LULU透露，當初看到節目主持人名單有阿達時，她決定接下這份工作，想看看對方是否敢接受。有趣的是，阿達也抱持相同想法。

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▲▼阿達Lulu。（圖／翻攝自YouTube／夜市王）

▲阿達、Lulu合作主持。（圖／翻攝自YouTube／夜市王）

儘管兩人已經分手多年，但仍保持良好的互動。在一次錄影中，LULU正要向一位帥哥來賓要電話時，阿達出面阻止，LULU還開玩笑地說：「你為什麼還要管我？都那麼久還沒放下嗎？」這種輕鬆自在的互動，展現了他們成熟的態度。

2.劉雨柔 & 班傑

劉雨柔和班傑曾經交往過，分手後，雙方仍維持好友關係，即使同台見面，互動也完全不見絲毫尷尬。

▲▼班傑出席劉雨柔粉絲歡唱生日會。（圖／記者張一中攝）

▲班傑曾出席劉雨柔粉絲歡唱生日會。（圖／資料照／記者張一中攝）

班傑曾帶著當時還是女友的老婆，出席劉雨柔的生日會活動；劉雨柔與前夫結婚時，也曾邀請班傑來當伴郎，雖然班傑因為已經當過3次伴郎，才委婉拒絕，但不避諱且絲毫不尷尬的互動，卻也顯見雙方交情相當好。

3.劉容嘉 & 黃立成

劉容嘉和黃立成的戀情雖然最終沒有開花結果，但他們的關係卻昇華為相知相惜的朋友和事業夥伴。兩人在2010年分手後，黃立成成為了容嘉的好友兼老闆。他不僅大方地為容嘉站台，容嘉也成為了他舉辦活動的御用主持人。

劉容嘉簽唱會，黃立成站台。（圖／麻吉娛樂提供）

▲黃立成、劉容嘉。（圖／資料照／麻吉娛樂提供）

容嘉曾坦言，在與黃立成交往期間，她因自卑而陷入負面情緒。然而，分手後兩人卻能夠保持良好的關係。容嘉表示，黃立成「很幫我，很公私分明」，這種成熟的處事態度，使他們成為演藝圈中難得的「最佳前任」典範。

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LULU, 阿達, 劉雨柔, 班傑, 劉容嘉, 黃立成

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