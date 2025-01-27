女生「9大心態」容易遇渣男！　女模崩潰：為什麼用過我就丟？

記者劉宜庭／綜合報導

在人生的旅途中，遇見幾個渣男似乎是不可避免的挑戰，但或許正因如此，讓我們得以看清愛情的真實與殘酷，從而為未來尋找真正的幸福鋪平道路。在演藝圈中，偷吃與外遇的新聞屢見不鮮，例如曾沛慈因無法放下壞男人而受傷，小甜甜則在面對劈腿男的求情時總選擇原諒。其實，感情路上遇到渣男並非僅因男方本性不佳，更多時候，女性的心態才是決定自己是否成為「渣男磁鐵」的關鍵。懂得珍惜自己、設立界線，才能真正遠離傷害，迎接幸福的到來。

1.付出真心≠能得到幸福

▲劉子瑜。（圖／翻攝自Facebook／劉子瑜Vickybaby）

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知名網拍模特兒劉子瑜曾經歷過9段失敗的感情，每段戀情中，男方要麼劈腿偷吃，要麼在滿足自身需求後離去，讓她一次次付出真心卻換來失望與心碎。面對這些傷痛，她忍不住自問：「為什麼他們用過我就丟？」經過這些經歷後，她逐漸學會在愛情中設立自己的底線和停損點，不再輕易掏心掏肺地付出，懂得珍惜自己，為未來留下更多幸福的可能性。

2. 沒自信、容易失去自己

▲曾沛慈。（圖／資料照／攝影中心攝）

曾沛慈曾在感情中遭遇過痛苦的經歷，她親眼看到某任男友與其他女生的曖昧訊息，但卻選擇相信對方的否認，無法果斷結束這段關係。她坦言，自己在戀愛中總是容易迷失自我，導致自信心不斷減弱，最終陷入惡性循環。她深刻反思道，「我沒有變得更有自信，就沒有辦法真正的去建立一段健康的關係。」這段經歷讓她對愛情有了更清醒的認識，也更加懂得珍惜自己。

3. 被求情就原諒、耳根子軟

▲小甜甜。（圖／翻攝自小甜甜臉書）

小甜甜與某任男友交往期間，經常因對方在她出國工作時失去聯繫而感到困擾。即便身邊的朋友多次提醒她，男友常與其他女生約會，她仍選擇忽視警告。每當男友求情，她總是心軟地原諒，甚至安慰自己：「只要等，他一定會回來。」這樣的自我欺騙讓她陷入一段持續受傷的感情，身邊的朋友看在眼裡無不感到心疼。

4. 多次原諒、忍受對方劈腿

▲陳珮騏。（圖／翻攝自Threads／陳珮騏）

陳珮騏始終堅信「一輩子只要一個人」的愛情價值觀，這份信念讓她在與男友交往期間，多次選擇容忍對方的劈腿行為。即使結婚後這種情況依然持續，她仍然試圖維持婚姻，直到最終決定結束這段長達14年的感情。儘管如此，她對過往的經歷充滿感謝，坦言「沒有他，就不會有現在的我」，並依然相信愛情的存在。

與此類似，南韓女星宋智孝也展現了對感情的包容態度。她在現實生活中直言，若伴侶僅因一次錯誤而出軌，她無法輕易放棄這段深厚的感情。她認為多年來建立的愛情值得原諒，這樣坦率的回應展現出對感情的成熟理解。

▲宋智孝。（圖／翻攝自宋智孝Instagram）



而另一位女星小蠻，年輕時也曾在愛情中飽受傷害。儘管外界早已知道她的男友劈腿，她卻選擇相信男友的藉口，「他明明就說他在工作。」然而，當她多次抓到對方的劈腿證據，如手機訊息、朋友的提醒等，她最終仍選擇原諒，至少有五次以上。事後，她笑談：「小時候嘛，很傻。」但最終，面對心碎的現實，她鼓起勇氣結束了這段感情。

5.深信另一半會為了自己改變

▲玉兔。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

曾是《黑澀會》成員的玉兔，曾經歷過一段令她心碎的感情。她與一位劈腿成性的男友交往，心裡始終相信「我可以改變他」，因此一次次選擇原諒，但結果卻是讓自己受到更大的傷害。在五年的關係中，男方至少劈腿10次，甚至在服兵役期間與女兵發生關係。她還意外發現男友與小三之間的曖昧情書，並驚覺兩人交往短短半年期間，對方竟同時劈腿三人，這樣的真相讓她徹底崩潰。

6.沒有懷疑、百分之百相信

▲吳心緹。（圖／翻攝自Facebook／吳心緹）

吳心緹過去在愛情裡，總是扮演著溫柔的小女人角色，對戀人抱有無條件的信任。曾與學長交往期間，雖然身邊朋友多次提醒她要注意對方的行為，但她始終相信兩人感情穩定如家人，從未懷疑男友的忠誠。然而，直到最後才發現男友已經劈腿長達一年，而自己竟是最後一個得知真相的人。這段經歷對她造成了深遠的心理傷害，她坦言：「陰影持續了很久，真的很難釋懷。」

7. 幻想愛情是童話故事

▲乙武洋匡。（圖／達志影像）



日本知名作家乙武洋匡因劈腿5名女子的事件，一度震驚社會，當時他的妻子仁美迅速公開承擔責任，讓外界一片錯愕。仁美在一封信中細膩描述了婚後生活的點滴，她坦言，自己22歲結婚時過於年輕，雖然有心理準備婚姻不會一帆風順，但當面對丈夫甚至無法打開家門的現實，才真正意識到生活的艱難。她透露，長期身陷照顧丈夫的壓力中，曾渴望獲得一些喘息機會，甚至提出晚上10點後乾脆留在公司過夜的要求。她認為，丈夫的出軌行為，自己也有部分責任。

8. 把愛情當賭注

▲蘇心甯Lala。（圖／翻攝自Instagram／ lalababy625）

「國光女神」蘇心甯（Lala）出身於單親家庭，從小就渴望能早日結婚，組建屬於自己的家庭。然而，與第一任丈夫的感情卻充滿波折。在交往期間，男友便沉迷於酒店生活，某天她在對方的手機中看到小三發來的訊息：「我昨天做的早餐還滿意嗎？」這讓她痛下決心分手。不料，隔天她竟發現自己懷孕了，為了給孩子一個完整的家庭，她忍痛選擇復合並結婚，當時她僅有25歲。

然而，婚後生活並未如她所願。前夫仍舊沉迷於花天酒地的生活，甚至在她臨近生產時，公公還冷嘲熱諷地說：「如果這胎是男生就好了。」孩子出生後，蘇心甯的生活更加忙碌，連追查丈夫行蹤的時間都沒有，直到最終發現對方依然死性不改，才下定決心結束這段痛苦的婚姻。

9.奮不顧身、愛得太卑微

▲許薇安。（圖／翻攝自許薇安IG）

國光女神許薇安曾有一段令人心碎的感情經歷。某任男友以開服飾店為由向她索要50萬元作為籌備金，而她每次外拍僅能賺取約6000元。為了幫助男友，她辛苦工作半年，終於存下7萬多元，卻將所有積蓄都交給了對方，自己僅留下幾百塊生活費。更讓人心痛的是，男友還以「職業不分貴賤」為藉口，試圖說服她從事酒店小姐的工作，而她一度差點被說動。直到後來，她才發現這名男友將她的錢拿去賭博，甚至用來養小三，這段經歷雖然已經過去，但對她的影響深遠，很長一段時間難以完全相信愛情。