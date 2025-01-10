蕭秉治轉行做保姆　竟被大咖星二代整慘：要虛脫了！

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治上個月推出新專輯《完人Imperfect》專輯，並完成了台北小巨蛋演唱會，最近他為了體驗並嘗試自己不擅長的事，特別企劃「完人挑戰」，首集化身保母奶爸，替Energy阿弟照顧他年僅5歲的小兒子豬寶，1個小時的照顧時間，卻讓蕭秉治差點撐不住喊投降。

▲蕭秉治挑戰當保姆照顧Energy阿弟兒子豬寶。（圖／相信音樂提供）

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阿弟在挑戰開始前為讓從未帶過小孩的蕭秉治安心，貼心提供照顧豬寶的「小撇步」，例如喜歡扭扭蛋、難掌控時帶他吃小點心等，蕭秉治決定帶著豬寶前往玩具店，沒想到豬寶不客氣地說：「我要轉100顆扭蛋！」一到玩具店豬寶就開啟「購物狂模式」，挑玩具、扭扭蛋，甚至還想玩遊戲機，蕭秉治也開出條件，要豬寶「唱一首蕭秉治寫的歌」才能玩，他馬上熱唱蕭秉治寫給Energy的〈分合〉，順利獲得玩遊戲機的機會。

而假裝說要跟老婆去約會的阿弟其實偷偷躲在一旁觀察，沒想到豬寶一個轉身讓阿弟來不及躲藏，只能背對著豬寶希望不被發現，豬寶看著熟悉的身影一直好奇探頭，沒想到竟脫口而出「是坤達耶！」讓大家又驚嚇又好笑。最後蕭秉治帶著豬寶去遊戲區玩樂，活力充沛的豬寶讓他完全跟不上，直喊：「要虛脫了！小孩怎麼這麼有體力呀。」

▲蕭秉治也將挑戰當咖啡師。（圖／相信音樂提供）

蕭秉治「完人挑戰」首集已於相信音樂日常YouTube頻道上線，第二集蕭秉治將挑戰擔任「咖啡師」，為自己沖一杯咖啡並挑戰完成「完人拉花」。此外，他將在今年暑假在高雄巨蛋開唱，預告會有新的調整與彩蛋。