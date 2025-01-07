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被大38歲富婆女星包養！窮小子獲300億遺產...晚景卻淒涼

中國富豪李春平年輕時曾被富婆女星包養13年，最後繼承對方百億遺產。（示意圖，pixabay）

▲中國富豪李春平年輕時曾被富婆女星包養13年，最後繼承對方百億遺產。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

陸劇《人間情緣》由實力派演員鄧超、范冰冰主演，劇中講述一個男人從年少到成年後在海外發展的經歷。故事的原型據悉是中國富豪李春平。李春平繼承富婆百億遺產，回到中國致力於公益，他的傳奇經歷也被世人譽為「吃軟飯的鼻祖」，儘管擁有驚人財富，但晚年卻感嘆從未享受真愛。

李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（翻攝微博）

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▲李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（翻攝微博）

李春平從窮小子躍升為億萬富翁，人生際遇跌宕起伏，高大俊朗的他，29歲那年意外邂逅了一位比他年長38歲的美國富婆，女方主動出擊，提出結婚邀約表示：「你真的太像我愛人了，跟我結婚我就可以帶你去美國了。」原本他並不感興趣，並未接受對方提議。

隨後李春平赴英留學，利用課餘時間打工，但一場突如其來的車禍打斷了他的留學計畫，迫使他提前回國。返國後發現富婆依舊還在等他，李春平為生計所迫，最終接受提議，以對方養子身分赴美。抵達美國後，他驚訝地發現對方竟是曾與席維斯史特龍合作過的昔日好萊塢明星，為了迎接他的到來，不僅派豪車接送，還特意舉辦了一場盛大的歡迎宴會，陣仗之大，猶如巨星規格。

李春平之後以養子的名義，陪伴在富婆女星身邊12年，實則為情人關係。即便女星後來罹患乳腺癌，脾氣變得暴躁易怒，李春平仍舊不離不棄，細心照料。直到女星過世前，為了讓李春平能合法繼承她的遺產，兩人才登記結婚，最後順利繼承了300億新台幣的遺產。儘管外界猜測這位富婆明星是奧黛麗或葛麗泰嘉寶，可是李春平始終對妻子身分保持沉默。

李春平在1991年夏天以美籍華人身分返回北京，從一個平凡人搖身一變成為億萬富翁，他豪擲千金，成為中國首位勞斯萊斯車主，一口氣添購了三輛勞斯萊斯，購入了一棟價值8千萬的豪宅，生活十分豪奢。不僅如此，他也在澳門賭場一次輸掉高達1.4億元，然而，李春平並非只沉迷於享樂，他也積極投入慈善事業，被譽為「中國第一慈善家」，他一生捐出逾6億元，且全數皆為現金。

李春平極盡奢華的生活背後，卻是無比的孤寂。他守著對亡妻的承諾，一生未再娶，晚年時發現自己完全沒有朋友，身邊的人只對他的財產感興趣，過著富有卻孤獨的生活。2017年，他被診斷罹患阿茲海默症，更顯淒涼，他曾在訪談中感概：「如果有來生，他想要有自己的愛情，子孫滿堂，好好的家庭。他現在好想有個家，要個小孩。」


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