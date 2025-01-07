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爸也是運將！Lulu嘆邱軍肇逃撞死人「極大的悲傷」：該怎麼做就要怎麼做

記者孟育民／台北報導

歌手邱軍從選秀節目發跡，為戲劇《華麗計程車行》的歌曲〈運轉人生〉獻唱，事業正在起飛之際，卻爆出12月27日凌晨撞死運將，他肇逃2天才到案說明，但工作沒因此暫停，照常演出、錄製除夕節目，事發至今對家屬不聞不問，一句道歉也沒有，引發眾怒，他（7日）下午也現身在基隆地檢署出庭應訊。昔日節目主持人Lulu出席展覽活動，也表達了自己的看法。

▲▼Lulu出席展覽活動。（圖／記者孟育民攝）

▲Lulu出席展覽活動，談到邱軍肇逃。（圖／記者孟育民攝）

Lulu透露過去和邱軍相處自然，並無覺得有任何不妥，對於對方做出的種種行為，她臉色凝重說：「這件事情真的是極大的悲傷，一方面他確實是我們節目出生的選手，會覺得非常可惜；不管怎樣這都是很遺憾的事情，又是計程車司機，我想相關的後續還在調查當中，也不方便說太多，但我希望受傷的家庭可以得到相關的安慰，也希望大家都好。」事實上，Lulu爸正是計程車司機，所以才讓她特別有感。

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▲▼Lulu出席展覽活動。（圖／記者孟育民攝）

▲Lulu特別打扮成魔女。（圖／記者孟育民攝）

Lulu感嘆過年總會遇到一些悲傷的事情，但卻無為能力幫助他人，只希望大家一切平安，被問到是否會勸邱軍出來道歉，她則說：「我想該怎麼做就要怎麼做。」

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邱軍, 肇逃, 肇事逃逸, 聲林之王, Lulu

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