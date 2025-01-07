大愛台再爆黑幕！製作人揭高層「私下收受」：拍一檔戲買一棟房

▲資深製作人林明遠與大愛台合作30年。（圖／翻攝自林明遠臉書）

圖文／CTWANT

導演陳保中近日指控，他與大愛電視台合作拍攝《姐的魔法廚房》，對方卻單方面宣布停拍，並追討已支付款項，讓他蒙受巨大損失。不僅如此，知名作家苦苓也踢爆慈濟基金會涉嫌剽竊畫作。如今長期和大愛台合作的資深製作人林明遠發聲，批評高層任用節目部主管全憑喜好，甚至有人每拍一檔戲就買一棟房。

林明遠透過臉書在相關新聞底下留言，表示自己接觸大愛電視台已30年，也是大愛劇場的製作人、編劇，「這麼多年以來至今，我仍是認同且佩服慈濟的大愛精神」，尤其在他擔任職軍的獨子在澎湖溺水、直到住院1年往生，這段期間慈濟師父及師兄姐一直無怨無悔提供幫助，「這點連我的親人都做不到，慈濟家人做到了」。

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雖然如此，林明遠直言，他必須摸著良心說話，「我認同慈濟大愛精神，卻不認同大愛電視台的做法與人事佈局。外行人帶內行人是我認為最大的遺憾，所謂的高層任用節目部主管全憑自己喜好人選而非專業，且一意孤行不聽專業的意見，導致以往年年獲得多數金鐘獎座的大愛劇場，如今離金鐘獎座越來越遠」。

林明遠提到，自己接觸大愛台這麼多年，住的房子仍在貸款中，甚至在兒子往生後，他感恩於慈濟師兄姐的無私關懷與付出，發願今後每拍一檔戲，就捐一個榮董，把自己當成大愛劇場的終身志工製作人，「但同為製作人的某些人卻能拍一檔就買一棟房子，還繼續接不完」，讓他深感大眾捐款不該任由某些人濫用。

林明遠重申，「我認同慈濟，不認同大愛電視台，因為我討厭外行帶內行的作業方式，更討厭台內如今的商業內鬥搶位及私下收受行為」，但某些人或某些部門的疏忽、錯誤行為，並不能抹殺掉整體慈濟精神與宗旨，「任何團體都無法面面俱到不是嗎？好的值得我們歌頌，差強人意的需要我們提點呀！」

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