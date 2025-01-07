ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大愛台再爆黑幕！製作人揭高層「私下收受」：拍一檔戲買一棟房

資深製作人林明遠批評，大愛台高層用人全憑喜好，甚至有人每拍一檔戲就買一棟房。（圖／翻攝自林明遠臉書）

▲資深製作人林明遠與大愛台合作30年。（圖／翻攝自林明遠臉書）

圖文／CTWANT

導演陳保中近日指控，他與大愛電視台合作拍攝《姐的魔法廚房》，對方卻單方面宣布停拍，並追討已支付款項，讓他蒙受巨大損失。不僅如此，知名作家苦苓也踢爆慈濟基金會涉嫌剽竊畫作。如今長期和大愛台合作的資深製作人林明遠發聲，批評高層任用節目部主管全憑喜好，甚至有人每拍一檔戲就買一棟房。

林明遠透過臉書在相關新聞底下留言，表示自己接觸大愛電視台已30年，也是大愛劇場的製作人、編劇，「這麼多年以來至今，我仍是認同且佩服慈濟的大愛精神」，尤其在他擔任職軍的獨子在澎湖溺水、直到住院1年往生，這段期間慈濟師父及師兄姐一直無怨無悔提供幫助，「這點連我的親人都做不到，慈濟家人做到了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然如此，林明遠直言，他必須摸著良心說話，「我認同慈濟大愛精神，卻不認同大愛電視台的做法與人事佈局。外行人帶內行人是我認為最大的遺憾，所謂的高層任用節目部主管全憑自己喜好人選而非專業，且一意孤行不聽專業的意見，導致以往年年獲得多數金鐘獎座的大愛劇場，如今離金鐘獎座越來越遠」。

林明遠提到，自己接觸大愛台這麼多年，住的房子仍在貸款中，甚至在兒子往生後，他感恩於慈濟師兄姐的無私關懷與付出，發願今後每拍一檔戲，就捐一個榮董，把自己當成大愛劇場的終身志工製作人，「但同為製作人的某些人卻能拍一檔就買一棟房子，還繼續接不完」，讓他深感大眾捐款不該任由某些人濫用。

林明遠重申，「我認同慈濟，不認同大愛電視台，因為我討厭外行帶內行的作業方式，更討厭台內如今的商業內鬥搶位及私下收受行為」，但某些人或某些部門的疏忽、錯誤行為，並不能抹殺掉整體慈濟精神與宗旨，「任何團體都無法面面俱到不是嗎？好的值得我們歌頌，差強人意的需要我們提點呀！」

延伸閱讀
邱軍撞死人肇逃「檢警改過失致死罪究責」　王浩宇爆：每次看到他都在喝
男子翻修老家！牆後發現神秘禮物　寫著他名字驚訝：藏了46年
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

推薦閱讀

不只邱軍！這「2藝人」也曾酒駕撞死人...她花16年才放下自責

不只邱軍！這「2藝人」也曾酒駕撞死人...她花16年才放下自責

快訊／邱軍撞死運將持續神隱…媽媽發聲道歉：是對方避不見面

快訊／邱軍撞死運將持續神隱…媽媽發聲道歉：是對方避不見面

陳詩媛要嫁人爆「遭退團」！　樂天女孩10人出走名單曝：核心成員走光

陳詩媛要嫁人爆「遭退團」！　樂天女孩10人出走名單曝：核心成員走光

邱軍隱瞞撞死人內幕曝！友人爆「公司全瞞在鼓裡」：怕演出全泡湯

邱軍隱瞞撞死人內幕曝！友人爆「公司全瞞在鼓裡」：怕演出全泡湯

3AV女優「全裸露臀演屍體」拍8小時！電視台無碼放送…還演男主被水桶

3AV女優「全裸露臀演屍體」拍8小時！電視台無碼放送…還演男主被水桶

邱軍撞死運將肇逃「出事幾小時仍錄影」！　電視台回應：播出內容視情形調整

邱軍撞死運將肇逃「出事幾小時仍錄影」！　電視台回應：播出內容視情形調整

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊…網靠背影認D槽女神

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊…網靠背影認D槽女神

快訊／韓星第一人！「精靈女王」太妍3／16唱進大巨蛋　海外首場寵台粉

快訊／韓星第一人！「精靈女王」太妍3／16唱進大巨蛋　海外首場寵台粉

韓100kg健身網紅「34歲猝逝」死因成謎！死前1天才發文　最後身影曝光

韓100kg健身網紅「34歲猝逝」死因成謎！死前1天才發文　最後身影曝光

源田壯亮為小三棄偶像妻！　丟LINE「剩下找律師」告別衛藤美彩

源田壯亮為小三棄偶像妻！　丟LINE「剩下找律師」告別衛藤美彩

賴薇如「子宮外孕痛失寶寶」遭吐槽　直球回擊酸民：好無腦！

賴薇如「子宮外孕痛失寶寶」遭吐槽　直球回擊酸民：好無腦！

陸男星失蹤3天找到了！「人在緬甸被營救」發聲：自願去的　網全傻眼

陸男星失蹤3天找到了！「人在緬甸被營救」發聲：自願去的　網全傻眼

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

不只邱軍！這「2藝人」也曾酒駕撞死人...她花16年才放下自責

快訊／邱軍撞死運將持續神隱…媽媽發聲道歉：是對方避不見面

陳詩媛要嫁人爆「遭退團」！　樂天女孩10人出走名單曝：核心成員走光

邱軍隱瞞撞死人內幕曝！友人爆「公司全瞞在鼓裡」：怕演出全泡湯

3AV女優「全裸露臀演屍體」拍8小時！電視台無碼放送…還演男主被水桶

邱軍撞死運將肇逃「出事幾小時仍錄影」！　電視台回應：播出內容視情形調整

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊…網靠背影認D槽女神

快訊／韓星第一人！「精靈女王」太妍3／16唱進大巨蛋　海外首場寵台粉

韓100kg健身網紅「34歲猝逝」死因成謎！死前1天才發文　最後身影曝光

源田壯亮為小三棄偶像妻！　丟LINE「剩下找律師」告別衛藤美彩

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林明遠, 大愛台, 周刊王

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 獨／接力太妍！「上帝美聲」安德烈波伽利睽違台灣10年　4月大巨蛋開唱
  2. Rosé、安兪真都穿「北一女小綠綠」　《夜校女生》搶先場寵粉！
  3. 鄧福如微博「突狂PO性感照」！哭揭帳號被盜真相：請忽略它就好
  4. 吉澤亮代言啤酒還醉酒出事！廣告全刪…集團宣布解約：未來不再起用
  5. 八點檔搞笑綠葉形象反轉！　「砸萬元訂製唐裝」自學把脈演中醫師
  6. 劉以豪吃飯要母親親手餵！　「超廢媽寶」惹怒柯佳嬿：我要離婚
  7. 白冰冰被邱軍嚇壞！　曾連發3次通告邀上節目：一直看好他
  8. 熱門遊戲改編！《最後生還者2》上線日公開　佩德羅帕斯卡回來了
  9. F級主播劉芯彤買豪宅看樣品屋　震驚「裝潢費3500萬」：已經哭倒
  10. 至今等不到道歉！NONO涉性侵案四度開庭　小紅老師氣憤：不承認也得坐牢

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366