伊林娛樂尾牙 驚見名模生死鬥

記者葉文正／台北報導

伊林娛樂時隔5年，再度舉辦大型尾牙活動，派對主題「撞、IN」，象徵勇於突破、不懼挑戰，進入新潮流、迎接新機遇，現場俄羅斯美女安妮性感現身，露辣腿尬上成語蕎的酥胸，兩人以亮眼造型邁向全新的一年。

▲成語蕎黃色小洋裝搭紅色晚宴包。（圖／伊林娛樂）



疫情之後，伊林娛樂已5年未舉辦大型尾牙活動，副董事長陳婉若表示，今年的尾牙，未邀廠商與伊林友好的朋友們，因這個夜晚要保留給每一位為伊林付出心力的同仁、藝人和模特兒。現場並頒發「珍珠」給在伊林10年與20年的同仁，「謝謝伙伴們為伊林付出青春和心血，每顆珍珠都是公司珍貴的財富，伊林是一條溫暖的項鍊，串起台前幕後閃耀光澤的大家。」藝人孫綻、尚融、商鈞獲「十年有成」珍珠，蔡淑臻及林嘉綺獲「二十年有成」珍珠一顆。

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▲安妮不忘辣露蜜大腿。（圖／伊林娛樂）



尾牙宴上星光雲集，蔡淑臻優雅穿著藍色小外套搭橘色長裙，李杏紅藍撞色，Balenciaga紅色大墊肩方形洋裝，身環紅藍、及藍色高跟鞋，絲襪及眼鏡是紫色系中和視覺，成語蕎黃色短洋裝，搭配紅色晚宴手拿包，另搭黃與紅的耳環，安妮黃色挖背長洋裝搭紅色外套。

▲蔡淑臻坐穩一姐地位。（圖／伊林娛樂）

啦啦隊女孩蔡衣宸也穿著橙藍色系，她巧思穿著左右腳分別是白和黑色不同色的鞋，張菁菁黑色性感小洋裝搭綠色蝴蝶結，新年代的商鈞、裴頡、尚融，剛好各自主題色黃、綠、紅，非常亮眼，男藝人中，王品澔藍、棕色清新穿搭，張雁名黃配藍撞色搭，金雲、孫綻、楊鎮都剛巧是一身全粉色再搭配黑或藍，參加選秀節目的男模藝人詹皓然、張棋富與韓晨帥氣出席、「黑曜精靈」郭郭、采婕、雨璇、Emma青春洋溢參加尾牙宴。

▲王品澔。（圖／伊林娛樂）



其中名模王思偉、王麗雅不約而同都穿著鮮黃搭配紫色的服裝，吳品萱綠紫穿搭站在兩人中間，開玩笑直呼：「懷疑思偉跟麗雅根本私下串好要穿同色系，擺明要排擠我吧！」現場即興演出名模生死鬥小插曲。

▲李杏。（圖／伊林娛樂）



尾牙活動中，穿插頒獎及現金大獎抽獎，另目前超夯的影集《魷魚遊戲》裡的紅衣面罩人戴著圓形、三角形、正方形面罩穿梭走動在現場，十分逗趣，但他們手上沒有拿槍械，卻抱著籤桶，是負責協助玩遊戲的伊林工作人員擔任，亦獲得現場最大掌聲。