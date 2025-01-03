年度最佳神劇《照明商店》　「無論在哪裡，都是人生活的地方」

文／人物誌

堪稱年度最佳神劇的《照明商店》，以壓軸之姿於2024年末開播，近日迎來大結局，超強的劇情轉折，加上每條故事線的內容完整，被網友譽為神作，不僅成績亮眼，更是2024年Disney+的全球最強韓國原創影集。

改編自《Moving異能》姜草的同名漫畫，由朱智勛、朴寶英、裴晟佑、嚴泰九、金雪炫、李姃垠等人演出。以「瀕死體驗」與「死後世界」為主題，透過一連串驚悚又懸疑的故事，打造出《照明商店》獨有的世界觀。全集共8集，從驚悚駭人到療癒溫暖，絕對是值得一追的好劇。

黑暗中的照明商店 是生死交界



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「照明商店」是一間專門販售燈泡的商店，同時也是陽間與陰間的交界處。燈泡代表著生命的延續或終結，亦是瀕死之人的求生意志。那些徘徊在生死交界的人們，都會在黑暗的巷弄中看見光，而照明商店就是這唯一明亮的地方，也是他們最終必須到達的地方。

來到商店的顧客們，有些帶著茫然，有些帶著遺憾，那些解不開的心結，在他們尋找燈泡的過程中，也將一一解開。由朱智勛飾演的神秘店主鄭遠永，除了要守護徘徊在生死交界的人外，為什麼他會成為照明商店的主人，背後的原因也藏了一顆大洋蔥，心碎的故事真的讓人忍不住落下眼淚。

即使分離 也要好好活下去



《照明商店》讓人久久無法平復情緒的原因，有一部分應該是來自那些隱喻吧，例如把燈泡比喻成生存意念，燈泡中的鎢絲就是心電圖，燈光越微弱，就表示生命已在死亡邊緣。那些於生死中徘徊的人，必須靠著「自己的意志」找到燈泡，才能重返人間。而尋找燈泡的同時，也代表者他們即將面對與愛人分開的現實，該如何取捨，每個人都有不同的選擇，也是劇情的一大亮點。

劇中每段故事都令人難忘，其中的母女情更是令人鼻酸不已。女高中生賢珠（申銀秀飾），始終不明白為什麼母親鄭惟熙（李妊垠飾）每晚都要她買燈泡回家。因死亡嘴裡被塞了棉花的母親，即使無法開口，也想盡一切辦法，只為了要讓女兒到照明商店尋找光，因為只有這樣女兒才能繼續活下去，就算要與她永遠分開，她也情願承受這樣的痛苦。

離別是一輩子的課題。《照明商店》用了各種不同類型的故事，講述了人類面對死亡的心境，亦表達了「無論在哪裡，都是人生活的地方」，所有的心碎，好像也都因為這句話，而有了救贖與慰藉。

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