五月天在星宇停機坪拍MV！阿信嚇到「張國煒親自開飛機」：剛買的

記者陳芊秀／綜合報導

五月天阿信深夜分享跨年演唱會秘辛，除了斥資9000萬打造，線上影片有3大彩蛋，其中片頭停機坪開唱，樂團後放的大型飛機，是星宇航空董事長張國煒親自駕駛，還是「剛買的」。

▲五月天阿信揭跨年演唱會3大彩蛋，身後飛機剛買的。（圖／翻攝自YouTube）

阿信透過社群平台發文，有關片頭停機坪拍攝，當時大家等了一下，「因為星宇航空張國煒董事長『親自』駕駛，把剛買的最新大飛機開回來讓我們拍」。

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▲五月天跨年演唱會影片片頭在星宇停機坪拍攝，飛機是張國煒親自駕駛。（圖／翻攝自YouTube）

第2個彩蛋是演唱經典歌曲〈志明與春嬌〉時，影片中的工作夥伴，是25年前把demo拿給李宗盛的「滾石三人組」加上初代經紀人，「沒有他們的愛，就沒有今天的五月天」。

▲五月天跨年演唱影片彩蛋2，工作人員是滾石3人組與初代經紀人。（圖／翻攝自YouTube）

最後片尾樂團因為「怪獸媽媽」一句話停下演奏，催淚無數粉絲。阿信表示為了要完美呈現「她」的聲音，曾試過大量聲音演員，也是過AI合成，最終最有感覺的聲音「我媽……沒錯就是信媽」。最後預告還會有下一篇演唱會秘辛，祝福大家新年快樂。

▲五月天揭跨年演唱會片尾聲音是信媽配音。（圖／翻攝自YouTube）

▲五月天阿信發文。（圖／翻攝自Threads）