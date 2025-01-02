ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

五月天砸9000萬做線上演唱會　阿信揭內幕「怪獸媽媽聲替竟是她」超催淚

記者蔡琛儀／綜合報導

天團五月天耗時2年製作，斥資9000萬的「FLY TO 2025 線上跨年演唱會」，在相信音樂YouTube頻道直播最多同時線上觀眾人數18萬，幾乎完整回顧、重現他們出道25年來所有重要的紀事、專輯、演唱會，相當用心，而主唱阿信也特別分享了一些幕後秘辛。

▲▼ 五月天。（圖／相信音樂提供）

▲五月天耗時2年，斥資9000萬元打造線上跨年演唱會。（圖／相信音樂提供）

這次線上跨年演唱會的尾聲，讓對於五月天來說相當重要的推手、臥病在床長達13年，於2016年過世的怪獸媽媽「現身」在影片中，重新演繹當年獸媽讓他們在怪獸房間練團，自己在廚房忙著張羅餐點的畫面，加上怪獸女兒詠詠喊一聲：「阿嬤！」以及疑似獸媽聲音說：「尚翊啊，啊宵夜好了，叫大家出來吃喔！」更是逼哭所有觀眾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於疑似獸媽的感人台詞，有網友以為是AI合成，但阿信透露，其實這個聲音來自「信媽」，也就是他自己媽媽的聲音，「為了要完美呈現『她』的聲音，我們試過大量聲音演員，也試過AI合成，最終邀請到最有感覺的聲替是⋯『我媽』⋯ 沒錯 就是信媽！」

▲▼ 五月天跨年前爆喜訊全新單曲〈任性〉（圖／相信音樂提供）

▲ 五月天相當用心在出道25週年跨年演唱會安排不少彩蛋。（圖／相信音樂提供）

而開場隨處可見的飛機畫面，阿信透露，「首日拍攝，到停機坪拍攝等了一下，因為星宇航空張國煒董事長『親自』駕駛⋯把剛買的最新大飛機開回來讓我們拍。」而唱到〈志明與春嬌〉時，出現了五位穿白衣的人為他們鼓掌歡呼，「裡面出現的幾位工作夥伴，就是25年前把demo拿給李宗盛大哥的『滾石三人組』加上初代經紀人，沒有他們的愛，就沒有今天的五月天。」1小時50分鐘的影片處處隱藏彩蛋，阿信也預告，接下來會再公佈第二部分的「幕後秘辛」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

和道館小哥哥對練跆拳道！2歲妹一抬小短腿...萌自摔

推薦閱讀

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」！　自責道歉：下次會再三確認

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」！　自責道歉：下次會再三確認

聖結石遭疑「是蘿拉房東」！　本人深夜證實全文曝光

聖結石遭疑「是蘿拉房東」！　本人深夜證實全文曝光

潔哥元旦曬辣照「上身全裸」剩內褲！　老粉一看秒吐槽：時代眼淚

潔哥元旦曬辣照「上身全裸」剩內褲！　老粉一看秒吐槽：時代眼淚

羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」場面失控！　被砸到崩潰...淒慘畫面曝光

羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」場面失控！　被砸到崩潰...淒慘畫面曝光

黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！　低頭滑手機全被拍

黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！　低頭滑手機全被拍

三千人「大安森林公園邊哭邊跨年」登外媒版面！　CNN、BBC都報導

三千人「大安森林公園邊哭邊跨年」登外媒版面！　CNN、BBC都報導

最火辣尤物Lara Fan雙囍拍寫真　連拍4天布料太少被路人看光

最火辣尤物Lara Fan雙囍拍寫真　連拍4天布料太少被路人看光

濟州航空空難「女星摯友是罹難者」！事發前才見過面　哀痛道別惹鼻酸

濟州航空空難「女星摯友是罹難者」！事發前才見過面　哀痛道別惹鼻酸

歌迷點「超冷門歌曲」被跳過　五月天阿信突道歉：對不起，辛苦你們了

歌迷點「超冷門歌曲」被跳過　五月天阿信突道歉：對不起，辛苦你們了

周杰倫2024最後一天…無預警公布喜訊：新年禮物可以吧　8萬人嗨炸

周杰倫2024最後一天…無預警公布喜訊：新年禮物可以吧　8萬人嗨炸

H級AV女優佐山愛宣布「引退」！　最後作品拍完曝心聲：重生的感覺

H級AV女優佐山愛宣布「引退」！　最後作品拍完曝心聲：重生的感覺

趙露思發聲！「1年前就爆7病症」　認遭前老闆毆打：她拿巨額分手費

趙露思發聲！「1年前就爆7病症」　認遭前老闆毆打：她拿巨額分手費

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」！　自責道歉：下次會再三確認

聖結石遭疑「是蘿拉房東」！　本人深夜證實全文曝光

潔哥元旦曬辣照「上身全裸」剩內褲！　老粉一看秒吐槽：時代眼淚

羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」場面失控！　被砸到崩潰...淒慘畫面曝光

黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！　低頭滑手機全被拍

三千人「大安森林公園邊哭邊跨年」登外媒版面！　CNN、BBC都報導

最火辣尤物Lara Fan雙囍拍寫真　連拍4天布料太少被路人看光

濟州航空空難「女星摯友是罹難者」！事發前才見過面　哀痛道別惹鼻酸

歌迷點「超冷門歌曲」被跳過　五月天阿信突道歉：對不起，辛苦你們了

周杰倫2024最後一天…無預警公布喜訊：新年禮物可以吧　8萬人嗨炸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

五月天

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 日百萬YTR新年痛別「2歲罕病兒」：才說明天再來看你…
  2. 星野源哭了！　《紅白》沉默15秒開唱「改歌詞」…表演後哽咽淚崩
  3. 五月天砸9000萬做線上演唱會　阿信揭內幕「怪獸媽媽聲替竟是她」超催淚
  4. 《魷魚遊戲3》上線時間疑手滑曝光！　全新人偶「哲秀」現身新遊戲
  5. 聖結石遭疑「是蘿拉房東」！　本人深夜證實全文曝光
  6. 三千人「大安森林公園邊哭邊跨年」登外媒版面！　CNN、BBC都報導
  7. 最火辣尤物Lara Fan雙囍拍寫真　連拍4天布料太少被路人看光
  8. 王家梁抱女兒走樓梯摔倒！　「還好身體條件可以」慶幸：壞運摔在2024
  9. 歌迷點「超冷門歌曲」被跳過　五月天阿信突道歉：對不起，辛苦你們了
  10. 獅子座都被誤會了！　江美琪親訴「因外型受委屈」：很容易被誤解

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366