五月天砸9000萬做線上演唱會　阿信揭內幕「怪獸媽媽聲替竟是她」超催淚

記者蔡琛儀／綜合報導

天團五月天耗時2年製作，斥資9000萬的「FLY TO 2025 線上跨年演唱會」，在相信音樂YouTube頻道直播最多同時線上觀眾人數18萬，幾乎完整回顧、重現他們出道25年來所有重要的紀事、專輯、演唱會，相當用心，而主唱阿信也特別分享了一些幕後秘辛。

▲五月天耗時2年，斥資9000萬元打造線上跨年演唱會。（圖／相信音樂提供）

這次線上跨年演唱會的尾聲，讓對於五月天來說相當重要的推手、臥病在床長達13年，於2016年過世的怪獸媽媽「現身」在影片中，重新演繹當年獸媽讓他們在怪獸房間練團，自己在廚房忙著張羅餐點的畫面，加上怪獸女兒詠詠喊一聲：「阿嬤！」以及疑似獸媽聲音說：「尚翊啊，啊宵夜好了，叫大家出來吃喔！」更是逼哭所有觀眾。

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對於疑似獸媽的感人台詞，有網友以為是AI合成，但阿信透露，其實這個聲音來自「信媽」，也就是他自己媽媽的聲音，「為了要完美呈現『她』的聲音，我們試過大量聲音演員，也試過AI合成，最終邀請到最有感覺的聲替是⋯『我媽』⋯ 沒錯 就是信媽！」

▲ 五月天相當用心在出道25週年跨年演唱會安排不少彩蛋。（圖／相信音樂提供）

而開場隨處可見的飛機畫面，阿信透露，「首日拍攝，到停機坪拍攝等了一下，因為星宇航空張國煒董事長『親自』駕駛⋯把剛買的最新大飛機開回來讓我們拍。」而唱到〈志明與春嬌〉時，出現了五位穿白衣的人為他們鼓掌歡呼，「裡面出現的幾位工作夥伴，就是25年前把demo拿給李宗盛大哥的『滾石三人組』加上初代經紀人，沒有他們的愛，就沒有今天的五月天。」1小時50分鐘的影片處處隱藏彩蛋，阿信也預告，接下來會再公佈第二部分的「幕後秘辛」。