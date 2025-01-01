歌迷點「超冷門歌曲」被跳過　五月天阿信突道歉：對不起，辛苦你們了

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天在2025年的第一天，用音樂為歌迷帶來全新的開始。雖然唱到中後段，樂天桃園棒球場現場下起大雨，但五月天依然撐著傘走到小舞台與歌迷近距離互動，開放點歌橋段，有一名抗癌成功的粉絲點歌〈虛弱〉，阿信一聽笑說：「五月天也是有寫出一些不成功的歌，當初我們拿著demo到處問，滾石先來問，結果在公司的投票下...」

▲五月天今晚冒雨開唱。（圖／相信音樂提供）

怪獸接著爆料：「 你們知道〈虛弱〉是幾票嗎？不是0，是負的。」由於這首歌五月天幾乎從來沒有公開演唱過，只是當年寄給滾石唱片的demo歌曲，最後阿信直接請該歌迷跳過這首歌，改唱另一首也很少公開獻唱的〈不見不散〉，唱完後阿信有些不服氣的說：「我們這首不是四個和弦，是六個喔！」顯然對於之前網路上的評論頗在意。

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今晚現場2.5萬名歌迷冒雨在現場力挺五月天，阿信尾聲時感性說：「我討厭演唱會的時候下雨，因為會讓所有我關心的人淋雨，對不起，辛苦你們了。」隨後表示：「每次這種天氣開演唱會，我總是很心疼，心疼所有工作夥伴、黑衣人、所有你們，我的心裡是那麼的矛盾，我覺得這樣的天氣你們應該獲得更多、得到更多。」

▲五月天今晚在桃園開唱。（圖／相信音樂提供）

阿信又說：「即使在這樣的演唱會下起不停的雨，因為如此告訴我們有多少人在風雨裡不曾離開我們，謝謝你們在我的青春裡寫下永恆的記號，這生能為你們而唱，為你們而寫，即使到最後一無所有，還是我最豐收、最燦爛、最喜歡的一種人生，何德何能能夠與你們一起生活在同個時代，能夠陪你們度過一場生命中最難忘的演唱會。」表示希望能陪著歌迷到老。