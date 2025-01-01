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陸片《封神三部曲》驚見台灣劇場大師吳興國　暌違多年回歸大銀幕

記者蕭采薇／台北報導

改編自《封神演義》、《武王伐紂平話》的中國神話史詩電影《封神第一部：朝歌風雲》，在2023年於中國創下超過26億票房的好成績，並將於1月3日在台於串流平台上線。其中「殷商太師」聞仲一角更是令人驚喜萬分，由台灣的劇場大師「吳興國」詮釋。

▲《封神第二部：戰火西岐》有幸抽中陸片配額，預計將於2025農曆年後上映。（圖／鴻聯國際提供）

▲吳興國飾演的聞仲，將在《封神第二部》中幫助紂王攻打西崎。（圖／鴻聯國際提供）

《封神三部曲》從前期製作就備受矚目，《封神第一部：朝歌風雲》將於2025年初上線各大串流平台，《封神第二部：戰火西岐》有幸遞補上陸片配額，預計將於2025農曆年後上映。預告中，恢弘壯麗的場景設計，以及角色之間愈發激烈的對抗與情感交織，展現了故事更大的格局。

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▲《封神第二部：戰火西岐》有幸抽中陸片配額，預計將於2025農曆年後上映。（圖／鴻聯國際提供）

▲陳坤飾演的元始天尊在《封神第二部》中的戲份令人期待。（圖／鴻聯國際提供）

在《封神第一部》中，由姬發（于適飾）、殷郊（陳牧馳飾）、崇應彪（侯雯元飾）、姜文煥（黃曦彥飾）與憑著陸劇《九重紫》爆紅的李昀銳飾演的鄂順等，組成「質子團」，被自己身為諸侯的父親送到殷商首都，受到由費翔飾演的紂王所挾持，成為諸侯們不敢輕舉妄動的魁儡，並一步步走向黑暗的深淵。

▲《封神第二部：戰火西岐》有幸抽中陸片配額，預計將於2025農曆年後上映。（圖／鴻聯國際提供）

▲李昀銳（左一），與黃渤、夏語在《封神第一部》中有對手戲。（圖／鴻聯國際提供）

然而姬發在最後毅然踏上回歸西岐之路，而在《封神第二部》裡，迎來了殷商大軍的討伐，預告拉開了這場戰爭的序幕，西崎與殷商兩大陣營各出奇招。姜子牙泰然自若，一句「我沒看到大軍，我只看到大魚了。」雲淡風輕間似有破敵之策。

▲《封神第二部：戰火西岐》有幸抽中陸片配額，預計將於2025農曆年後上映。（圖／鴻聯國際提供）

▲此沙飾演的楊戩在《封神第二部》中展現出更高強的「五行遁術」，幫助西崎大軍迎戰。（圖／鴻聯國際提供）

殷壽（費翔飾）藉妲己（娜然飾）之力復活後，其內心深處的欲望和野心愈發狂熱，對封神榜更是勢在必得。而《封二》還有新角色登場，包括眾所期待的鄧嬋玉由那爾那茜飾演，一句擲地有聲的「請為大王討伐反賊」，便將這位殷商大軍先鋒官的颯爽英姿與豪邁展露無遺。

▲《封神第二部：戰火西岐》有幸抽中陸片配額，預計將於2025農曆年後上映。（圖／鴻聯國際提供）

▲那爾那茜苦磨多年，在《封二》中飾演英氣十足的鄧禪玉。（圖／鴻聯國際提供）

最後，吳興國自從2001年與成龍合作《特務謎城》後，便鮮少出現在台灣影迷的視野中，本次回歸大銀幕相當難得！在預告中，只見他額中生眼、威勢赫赫，坐騎墨麒麟周身遍佈鱗片，四蹄踏火而行，他的回歸也預示著一場惡戰即將降臨。

 

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封神三部曲, 封神第二部：戰火西岐

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