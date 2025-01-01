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王彩樺為黃明志「變身最美蛇姬」　驕傲老公：是雙頭蛇！

記者蔡琛儀／台北報導

黃明志、王彩樺合作蛇年賀歲曲〈蛇出來了〉，詼諧逗趣的風格，在YouTube上線10天突破347萬次點閱，成為YT音樂類發燒影片第一名，今（1日）兩人舉辦訪談會，王彩樺在MV中化身美豔蛇姬，她笑說，老公一聽到這首歌就直呼：「太適合妳！」至於老公聽完有沒有真的「蛇出來」？她沒正面回答，但被問到老公是「什麼蛇」，她驕傲說：「我老公是雙頭蛇！」

▲▼黃明志攜手保庇天后王彩樺媒體訪談會。（圖／亞洲通文創提供）

▲黃明志攜手王彩樺合作歌曲。（圖／亞洲通文創提供）

而王彩樺則自認是「白色大蟒蛇」：「我應該是最溫馴、沒有毒、咬了也不會怎樣。」笑說昨天自己還打扮成「白娘子」，被朋友把照片做成長輩圖到處轉傳。

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黃明志去年推出賀歲曲〈龍的傳人〉點擊突破千萬，這回更有信心，「一加一大於二，但是沒想到可以第一名。」他和造習師女友交往15年，被問到會不會聽〈蛇出來了〉作為兩人私下的情趣，黃明志有些害羞說：「這種歌聽了辦不了事，這是拿來笑的歌，像是在大賣場買東西可用。」對於結婚也不著急，「都在一起那麼久了，不一定要用結婚來證明什麼。」

▲▼黃明志攜手保庇天后王彩樺媒體訪談會。（圖／亞洲通文創提供）

▲黃明志和王彩樺拍照超搞怪。（圖／亞洲通文創提供）

黃明志說，女友常常會跟他分享一些有趣的點子，這次聽到這首歌也覺得很有趣，「她是我永遠的第二個聽眾。」第一個則是已逝的愛犬。他近日也推出新專輯〈小明與小志〉，透露是最後一次出實體專輯，下週也會再有新歌曝光，且同樣找來大咖明星助陣合作。

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