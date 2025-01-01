告五人正式官宣：4月站上高雄世運　成軍7年「觀眾數翻1萬倍」

記者蔡琛儀／台北報導

新一代天團告五人在新的一年震撼宣布新年新希望，「2025愛你愛『五』」，要與哈瓜們一起去看『從未見過的海』」，並正式宣佈將「再跳級」，將於4月12日在高雄世運主場館舉辦「告五人MY MAGIC宇宙超有趣Accusefive新世界巡迴演唱會《2025世運極限版》」，成為第一組僅出道7年，便登上可容納5萬人戶外體育場的樂團。

▲告五人官宣將於4月12日在高雄世運主場館開唱。（圖／相信音樂提供）

告五人繼2023年台北、高雄雙巨蛋，再到2024年宜蘭家場演出，全場場爆滿，在2025年第一天，告五人驚喜宣布重磅新年喜訊，短時間內從台下5個人唱到5萬人，告五人分享：「謝謝哈瓜們一路相挺，我們感謝再感謝，這一次不只帶給大家壯闊的煙火，一定讓大家帶著滿滿的收穫回家！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

從小在高雄長大的犬青，因為母親是高雄人，每年都會在高雄過暑假，她笑說：「上一次在高雄開唱是7月，真的像是一起過暑假。這一次宇宙超有趣《2025世運極限版》是4月，邀請大家跟我們一起共度『春假』！」他們也表示：「能夠再度踏上世運主場館，我們感到既驚喜、感動又緊張！不論以什麼身份站在舞台上，我們始終秉持100倍、甚至200倍的努力，全力以赴，帶給大家最精彩的表演。」

▲告五人加碼推出新年第一支MV〈從未見過的海〉2025眼中浮現版。（圖／相信音樂提供）

新的一年不僅有新消息，告五人還加碼推出新年第一支MV〈從未見過的海〉2025眼中浮現版，如同告五人的跨年舞台，打造成夢幻雲海，MV中告五人從魔幻洗衣機出發，經歷奇幻的巡航，航向「從未見過的海」，最終抵達靈感迸發的夢幻雲海。MV的拍攝過程也非常「夢幻」，耗時20小時拍攝，從凌晨2點一路到深夜，告五人回憶：「雖然很累，但是看到畫面呈現出來的美景，就像喝了咖啡一樣，精神都來了。」抓緊空檔時間休息的他們，也不忘開玩笑：「拍到最後，身體的疲勞讓我們好像生出兩個人格，一個拍MV，一個在寫歌。」