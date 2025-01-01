王瞳爆熱戀「深夜出入男方家」還原私會過程　經紀公司發聲了！

記者黃庠棻／台北報導

女星王瞳在2020年與艾成結婚，男方2022年過世後，她至今仍未有第二春。今（1）日被週刊爆料她身邊疑似有了新歡，就是她跟艾成所屬「霸氣樂團」的代班鍵盤手捲毛，被目擊兩人一同出入男方位於新北中和家中。對此，王瞳透過經紀公司否認了緋聞，而樂團的所屬公司也發聲了。

▲王瞳在艾成過世後，感情生活受到關注。（圖／翻攝自王瞳臉書）

王瞳正在綠島跟《愛的榮耀》「蔡家人」渡假，她透過經紀公司否認了與霸氣樂團代班鍵盤手捲毛的緋聞，表示「捲毛老師是我們樂團的好朋友，也是我的鍵盤老師。見面當天是請他幫忙寫譜，為了29日的演出。接下來霸氣樂團上半年的演出檔期也很多，在春節期間連續五天在慈惠宮的演出。」

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▲王瞳否認緋聞。（圖／翻攝自王瞳臉書）

不僅如此，王瞳也透露雙方被拍到的新北中和並非捲毛的住家，而是對方「上課的地方」，至於見面時間較晚，她則解釋因為對方可以配合她不固定的時間，強調「兩人不是戀人關係」，說道「謝謝大家可能比我還急要談戀愛。祝福大家新年快樂、好運來。」

▲王瞳所屬的「霸氣樂團」，左起阿修羅、小頭、于浩威、王瞳、樂咖。（圖／民視提供）

此外，王瞳所屬的鳳凰藝能總經理也發聲「目前霸氣正在重新啟動，並且還加入了新的團員，希望能夠讓霸氣的聲勢能持續壯大，因此頻繁練團將會是王瞳未來利用八點檔空檔經常要做的事情。希望大家多多給予鼓勵，呵護這一個屬於本土年輕人的搖滾樂團！」