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瑪丹娜飛日本跨年！　大曬「66歲回春現況」網驚：好美好自然

記者劉宛欣／綜合報導

流行天后瑪丹娜（Madonna）在2024年歲末攜28歲足球明星男友阿基姆莫里斯（Akeem Morris）飛往日本跨年，她在社群平台上大方分享20張旅行照片，不僅高調曬恩愛，凍齡的精緻瓜子臉和緊緻的臉部皮膚更引發熱烈討論。不少網友驚訝瑪丹娜臉上先前疑似因為醫美做過頭的「塑料感」大幅減少，直呼「她看起來年輕又自然」。

▲瑪丹娜與一眾好友到日本旅遊。（圖／翻攝自Madonna Instagram）

▲瑪丹娜與一眾好友到日本旅遊。（圖／翻攝自Madonna Instagram）

照片中，瑪丹娜頭戴黑色帽子，身穿黑色毛衣外套與長裙，微微露出白皙的臉龐和迷濛的眼神，氣質迷人。另一張照片中，她在壽司店內舉杯微笑，指甲上印有「花鳥風月」漢字的設計十分吸睛。然而，最引人注意的還是她緊緻的臉頰和看不出歲月痕跡的瓜子臉，讓妝容更加立體自然，網友紛紛大讚她的整體狀態。

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▲瑪丹娜與一眾好友到日本旅遊。（圖／翻攝自Madonna Instagram）

▲瑪丹娜現況被大讚。（圖／翻攝自Madonna Instagram）

瑪丹娜儘管已66歲，但她前衛且不顯老的穿搭仍然是時尚界的指標。她一向不避諱高調曬戀情，這次與男友阿基姆相差38歲的姐弟戀也再度成為焦點。瑪丹娜於12月31日在社群貼文寫下「早安」，並分享與男友和家人在東京旅行的照片，展現甜蜜與親情兼具的畫面。她的凍齡外貌也成為話題，網友紛紛留言「好好享受在日本的時光」、「新年快樂！」。

瑪丹娜經常分享美照，幾個月前曾有網友指出瑪丹娜的顴骨明顯凸起，整個臉型呈現出倒三角形狀，面頰則顯得凹陷，嘴唇異常豐滿。這種「升級」過的外貌引起了網友的極大關注，甚至有人表示：「快要認不出她了。」

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