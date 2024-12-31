記者吳睿慈／綜合報導

第75屆NHK紅白歌唱大賽31日在盛大舉辦，本年度邀來多組韓星TXT（TOMORROW X TOGETHER）、ILLIT、LE SSERAFIM、TWICE等人氣團體參演，只是南韓29日發生濟州航空罹難事故，藝人全穿著白衣、胸前繫上黑色絲帶，以表哀悼之意。

▲▼TXT首度登上日本紅白。（圖／翻攝自推特）



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TXT（TOMORROW X TOGETHER）31日跨國合作BE:FIRST帶來一段舞蹈演出，接著帶來歌曲〈Blue Hour（在5點53分的天空發現的你和我）〉，他們以白色服裝為主，並在胸前別著黑色絲帶，另外，ILLIT、LE SSERAFIM、TWICE雖都是「紅組」，過往雖有紅色服裝的規定，但她們今年也破例穿上白衣，LE SSERAFIM更在胸前別著黑色絲帶，多組韓星接連上場，敬業演出。

▼▲LE SSERAFIM白衣唱跳。（圖／翻攝自推特）



同樣是紅隊的TWICE早在正式演出前，先行在推特公告「TWICE對於這起空難的受害人表達深切的哀悼之意，對正處於悲痛中的遺族，由衷地表達慰問」、「我們將懷著哀悼的心意，因應既定的海外行程」。

▲TWICE開麥甜美唱跳〈TT〉、〈Feel Special〉。（圖／翻攝自推特）



TWICE先是帶來夯曲〈TT〉日文版，甜美演出融化歌迷，接著她們換上手麥唱日文版〈Feel Special〉，展現實力歌喉，又唱又跳的舞台獲得滿滿歡呼聲。