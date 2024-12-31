獨／阮經天、王淨1月復工再合作！　新戲曝光「不是《周處》續集」

記者蕭采薇／台北報導

阮經天主演電影《周處除三害》在兩岸掀起熱潮，因此再度翻紅。然而他卻也在此時歷經母親生病、離世等一系列變故，2024除了原先排定的廣告和宣傳工作外，幾乎停工一年休息。如今他整裏好心情再出發，將在1月初進組合作《周處除三害》的班底，同時也是女主角王淨睽違兩年後的復出作。

▲王淨、阮經天繼《周處除三害》後，明年一月將再次合作新戲。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

《周處除三害》在中國大賣6.65億人民幣（約30億台幣），今年初在台灣串流平台上線後，也引起熱潮。而男、女主角阮經天和王淨，也因為各自的原因，2024年都停下工作的腳步，重新整理個人的情緒和狀態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阮經天和王淨2024年都是休息停工的狀態。（圖／一種態度電影股份有限公司提供）

知情人士向《ETtoday星光雲》表示，兩人即將在明天一月初進組，除了都是他們休息過後的新作品外，也是與《周處除三害》導演黃精甫，以及兩人的恩師李烈合作。然而卻非先前外傳的《周處除三害》續集，而是全新的故事，也是影集並非電影。

▲阮經天將再次與恩師李烈合作。（圖／一種態度電影股份有限公司提供）

今年8月阮經天受訪時，曾透露可能會休息到年底。據悉，新作品原本的確是預計12月開拍，但因故延後一個月，也讓他們度過了年末的假期，養精蓄銳後再進組。而王淨自從2023年1月《鬼才之道》殺青後，就決定先休息一段時間，期間她自立門戶成立新公司，先前也曾在社群透露已經在看劇本，粉絲也相當期待兩人的復出之作。