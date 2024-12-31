ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨／阮經天、王淨1月復工再合作！　新戲曝光「不是《周處》續集」

記者蕭采薇／台北報導

阮經天主演電影《周處除三害》在兩岸掀起熱潮，因此再度翻紅。然而他卻也在此時歷經母親生病、離世等一系列變故，2024除了原先排定的廣告和宣傳工作外，幾乎停工一年休息。如今他整裏好心情再出發，將在1月初進組合作《周處除三害》的班底，同時也是女主角王淨睽違兩年後的復出作。

▲▼《周處除三害》 首映記者會-王淨,阮經天。（圖／記者黃克翔攝）

▲王淨、阮經天繼《周處除三害》後，明年一月將再次合作新戲。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

《周處除三害》在中國大賣6.65億人民幣（約30億台幣），今年初在台灣串流平台上線後，也引起熱潮。而男、女主角阮經天和王淨，也因為各自的原因，2024年都停下工作的腳步，重新整理個人的情緒和狀態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《周處除三害》監製李烈率領主演阮經天、王淨、李李仁現身欣欣秀泰與影迷互動。（圖／一種態度電影股份有限公司提供）

▲阮經天和王淨2024年都是休息停工的狀態。（圖／一種態度電影股份有限公司提供）

知情人士向《ETtoday星光雲》表示，兩人即將在明天一月初進組，除了都是他們休息過後的新作品外，也是與《周處除三害》導演黃精甫，以及兩人的恩師李烈合作。然而卻非先前外傳的《周處除三害》續集，而是全新的故事，也是影集並非電影。

▲《周處除三害》監製李烈率領主演阮經天、王淨、李李仁現身欣欣秀泰與影迷互動。（圖／一種態度電影股份有限公司提供）

▲阮經天將再次與恩師李烈合作。（圖／一種態度電影股份有限公司提供）

今年8月阮經天受訪時，曾透露可能會休息到年底。據悉，新作品原本的確是預計12月開拍，但因故延後一個月，也讓他們度過了年末的假期，養精蓄銳後再進組。而王淨自從2023年1月《鬼才之道》殺青後，就決定先休息一段時間，期間她自立門戶成立新公司，先前也曾在社群透露已經在看劇本，粉絲也相當期待兩人的復出之作。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！　閨蜜淚控：5個人拉住發瘋的她

趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！　閨蜜淚控：5個人拉住發瘋的她

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

快訊／蘿拉沉默7個月首發聲！　「反咬蔡阿嘎」爆料：幫公司做太多骯髒事

快訊／蘿拉沉默7個月首發聲！　「反咬蔡阿嘎」爆料：幫公司做太多骯髒事

《台灣傳奇》演員雙不倫！王大熊、李婉瑜「鹹濕對話」外洩毀婚姻

《台灣傳奇》演員雙不倫！王大熊、李婉瑜「鹹濕對話」外洩毀婚姻

趙露思「遭拖進廁所羞辱2hrs」驚恐痛哭！老闆5年惡行曝　她吞委屈病倒

趙露思「遭拖進廁所羞辱2hrs」驚恐痛哭！老闆5年惡行曝　她吞委屈病倒

小甜甜前夫「蝦皮上班1個月就失業」！無奈認了原因：壓力大 現況曝

小甜甜前夫「蝦皮上班1個月就失業」！無奈認了原因：壓力大 現況曝

陸4大衛視跨年「17台灣藝人」登台！有伍佰蕭敬騰…瓊瑤4美世紀合體

陸4大衛視跨年「17台灣藝人」登台！有伍佰蕭敬騰…瓊瑤4美世紀合體

蔡阿嘎被蘿拉反控「有不當情事」　公開回應：又多素材可以告

蔡阿嘎被蘿拉反控「有不當情事」　公開回應：又多素材可以告

趙露思罹失語症「11月開始不對勁」完整時間軸！開槓老闆 爆壓垮她3稻草

趙露思罹失語症「11月開始不對勁」完整時間軸！開槓老闆 爆壓垮她3稻草

《魷魚2》朴成焄2度發聲！承認「有儲存AV照」　韓網抓語病怒：說謊

《魷魚2》朴成焄2度發聲！承認「有儲存AV照」　韓網抓語病怒：說謊

《黑白》安惟鍟現務安機場！「包200份紫菜飯捲」心痛：製作人也罹難

《黑白》安惟鍟現務安機場！「包200份紫菜飯捲」心痛：製作人也罹難

趙露思生重病「仍遭酸民諷刺」！官媒出手斥責：疾病不分財富階層

趙露思生重病「仍遭酸民諷刺」！官媒出手斥責：疾病不分財富階層

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！　閨蜜淚控：5個人拉住發瘋的她

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

快訊／蘿拉沉默7個月首發聲！　「反咬蔡阿嘎」爆料：幫公司做太多骯髒事

《台灣傳奇》演員雙不倫！王大熊、李婉瑜「鹹濕對話」外洩毀婚姻

趙露思「遭拖進廁所羞辱2hrs」驚恐痛哭！老闆5年惡行曝　她吞委屈病倒

小甜甜前夫「蝦皮上班1個月就失業」！無奈認了原因：壓力大 現況曝

陸4大衛視跨年「17台灣藝人」登台！有伍佰蕭敬騰…瓊瑤4美世紀合體

蔡阿嘎被蘿拉反控「有不當情事」　公開回應：又多素材可以告

趙露思罹失語症「11月開始不對勁」完整時間軸！開槓老闆 爆壓垮她3稻草

《魷魚2》朴成焄2度發聲！承認「有儲存AV照」　韓網抓語病怒：說謊

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

阮經天, 王淨, 周處除三害

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 趙露思求閨蜜見面「救救我」　聊天對話曝光惹心疼：到底經歷什麼
  2. 82歲許冠文合作甄子丹：以為找我拍《葉問5》　許願單挑「想加動作戲」
  3. 宇宙人跨年趕演出遇車禍！主持人緊急「調整表演順序」
  4. 突被蘿拉「潑髒水」！　二伯、蔡阿嘎怒回嗆：吸毒仔急了開始造謠
  5. 歐陽靖認「對未來沒安全感」　回顧2024：媽媽被騙更讓我感嘆
  6. 蔡阿嘎曝討債進度！「衝蘿拉老家強制執行」竟被嗆：有單據再來討
  7. 亞莉安娜出道16年來第一次！　打破一慣例演出「好女巫」原因有洋蔥
  8. 「《魷魚2》侵犯朴圭瑛」粉紅衛兵身份驚人　竟是《和我老公結婚》渣男
  9. 台北跨年／林襄佔位風波後復胖體重增加　李多慧哀悼空難也搭過濟州航空
  10. 蔡阿嘎被蘿拉反控「有不當情事」　公開回應：又多素材可以告

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366