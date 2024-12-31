愛女赴韓奪首面韻律體操金牌！　瑞莎曾曝她「資格不夠」感動發聲

記者黃庠棻／台北報導



女星瑞莎2016年歸化成為台灣國民後，努力推廣韻律體操運動，還創立了「瑞星韻律體操協會」，積極培養本土的韻律體操人才，參加國際賽事屢獲佳績，在31日跨年夜這一天她又在社群網站上公開好消息，更透露女兒Nika在這次的比賽中也獲得了一面金牌，引起熱議。

▲瑞莎在台灣努力推廣韻律體操運動。（圖／記者姜國輝攝）

瑞莎31日於Instagram上發文，寫道「2024年的最後一天我們要謝謝給所有支持我們的人」，同時她也分享一大喜訊，日前她帶著一群小將到南韓比賽，總計帶回10面金牌、1面銀牌以及一面銅牌，一一細數愛將跳的項目與比賽成果，一字一句都透露了內心的驕傲。

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▲瑞莎在跨年夜宣布小將們奪牌的喜訊。（圖／翻攝自Instagram／larisa_cem）

不僅如此，瑞莎進一步透露自己這一次比賽除了帶著旗下的小將出國，也是第一次帶女兒Nika一起出賽，女兒甚至還一舉奪下金牌，讓她開心直呼「她得到了第一個國際賽的金牌，她的堅持和對韻律體操的愛讓我很感動」。

▲瑞莎女兒奪韻律體操金牌。（圖／翻攝自Instagram／larisa_cem）

此前，瑞莎曾在採訪中提到女兒Nika因為受到她的影響，一直以來都對韻律體操抱持著很大的興趣，也很努力練習，但她坦言女兒的天份沒有其他瑞星小將來得高，7月時透露Nika還不是瑞星的隊員之一，她解釋「瑞星的資格要有全國全能前8，或是單項前3才能加入」，雖然當時女兒沒有符合資格，但仍很努力練習，如今傳來奪下金牌的好消息，也讓瑞莎相當感動。

▲瑞莎在台灣努力推廣韻律體操運動。（圖／翻攝自Instagram／larisa_cem）