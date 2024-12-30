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南韓下令哀悼7天！MBC演技大賞取消直播　歌謠大祭典「火、飛機」舞台砍光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓濟州航空客機29日墜毀務安國際機場，除了2名空服人員之外，機上其餘乘客179人全數罹難，本次空難是南韓境內史上最嚴重墜機意外，韓國政府30日下令「7天哀悼期」，從12月29日到1月4日之間為國家哀悼期間。演藝圈年末頒獎典禮紛紛取消，原訂29日舉辦的MBC演藝大賞已經完全取消，30日的MBC演技大賞、31日的MBC歌謠大戰，稍早電視台發聲表示「取消直播」，改成預錄方式，至於播出日期將日後宣布。

▲▼南韓下令哀悼7天！MBC演技大賞取消直播　歌謠大祭典「火、飛機」舞台砍光。（圖／翻攝自MBC）

▲南韓下令哀悼7天，MBC演技大賞已經取消直播，改為預錄方式，MBC歌謠大祭典則是爆出已經有多組歌手預錄完了。（圖／翻攝自MBC）

MBC電視台30日上午正式對外發聲，為表達對空難罹難的哀悼之意，晚間舉辦的MBC演技大賞確定取消直播，活動將以「預錄」方式進行，盼望觀眾諒解，至於預錄後播出的日期以及得獎人頒獎的方式日後會詳細交代。

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不僅如此，MBC歌謠大祭典預計在31日直播邊進行跨年倒數，如今也爆出不排除會取消直播，據了解已經有多組歌手預錄完成，且有關於火、飛機的表演形式恐怕會全部砍掉，就怕勾起罹難者的傷痛。

▲▼▲▼南韓下令哀悼7天！MBC演技大賞取消直播　歌謠大祭典「火、飛機」舞台砍光。（圖／翻攝自SBS、KBS）

▲SBS演藝大賞、KBS演技大賞目前暫無官方立場是否取消直播。（圖／翻攝自SBS、KBS）

除了31日的MBC歌謠大戰，SBS演藝大賞、KBS演技大賞也預計在31日直播進行，但如今空難事件發生，恐怕也會受到影響，對此，SBS、KBS仍在苦惱中，僅低調回應「如果有決定好的事情會再告知」。

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