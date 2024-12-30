王鶴棣新歌挨批「過於囂張」　演唱會吐心聲：我只想說一點

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星王鶴棣12月中旬發表新專輯《少年夢》，其中一首新歌〈命〉，歌詞意外引發議論。他與樸鯊、霧都L4WUDU合力詞曲創作，且他的歌詞提及「東方青蒼許七安，都只能找我本人」、「想要幹掉我你別著急，我每天很忙，真的考慮不到你」等，引發外界批評過於囂張。他近日在泰國舉行演唱會，回應歌詞爭議。

▲王鶴棣演唱會回應新歌爭議。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

王鶴棣表示，最近與霧都創作的歌曲，「這首歌，它只是一首歌，它是一首能讓我們在現場一起蹦得很嗨的歌」，並強調「我只想說一點，我從來不會去否定跟我合作過的劇組，和我合作過的夥伴，和我身邊任何一位付出勞動的工作人員，所以我更不會否定我自己，才能對得起這麼優秀的他們」。他在演唱會後，邀請粉絲直接在現場看《大奉打更人》第一集。

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▲王鶴棣演唱會後請粉絲看一集《大奉打更人》。（圖／翻攝自微博）

現年26歲的王鶴棣在2022年演出《蒼蘭訣》的「東方青蒼」一角人氣飆漲，自己被列入頂流明星之列，至今代言無數。他主演的新劇《大奉打更人》在跨年檔期開播，同時在央視、串流平台上熱播，《大奉》改編自作家賣報小郎君的同名小說，描述現代房仲經理穿越到「大奉王朝」，變成衙門捕快，進而在這個世界大拚人生事業的過程。儘管劇集剛開播受到不少負評，網路播放成績屬於高開，是年底討論度最高的劇集。

►王鶴棣泰國演唱會回應歌曲爭議（影片連結請按此）