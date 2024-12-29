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曾國城陷身材羞辱風波！　于美人感悟發聲「做了一個很好的示範」

記者孟育民／台北報導

三立台灣台《超級紅人榜》初五除夕節目很特別，推出「台灣之光合作賽」特輯，今（29日）主持人于美人、許志豪、蔡昌憲一同接受媒體訪問，談到曾國城在節目《一字千金》中調侃來賓身材，引起該名北一女畢業生控訴，于美人也給出個人見解。

▲▼ 《超級紅人榜》錄製初五除夕特別節目。（圖／三立提供）

▲《超級紅人榜》錄製初五除夕特別節目。（圖／三立提供）

而曾國城近來遭節目參賽選手指控用低俗的身材羞辱來取笑她，作為節目效果，他也於日前道歉，于美人認為文明的進步就是藉由每一次事件，找出人與人的相處界線，「這次也讓我們了解到在演藝圈做節目效果，過去習以為常，現在藝人和藝人彼此之間開個玩笑，可能要有所節制，現在要有更高的幽默感，因為對素人來說可能無法承擔。」但于美人覺得曾國城做了一個很好的道歉與示範，也謝謝北一女的學生說出她的不舒服，讓大家知道不同的人感受會不同。

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▲▼ 《超級紅人榜》錄製初五除夕特別節目。（圖／三立提供）

▲于美人談曾國城風波。（圖／三立提供）

談及即將到來的過年，她表示要負責家裡的年夜飯，除夕做到初二，因為81歲的媽媽要幫一位91歲的獨居老人買韭菜包給他吃，不自量力走了來回兩公里去買，結果忘了之前車禍腳才受傷開刀，這一走又再開一次，就不好讓她做太多事情，「媽媽今年動嘴就好，好在復原狀況還ok，這就是蠻貴的韭菜包故事。」

而兒子元旦就會回來，因工作很忙過年就飛回去，「我兒子說他回來比較好，因為機票比較便宜，他也好不容易累積了假，不希望媽媽在香港給他糟蹋了，回來也可以跟朋友聚聚。」

▲▼ 《超級紅人榜》錄製初五除夕特別節目。（圖／三立提供）

▲于美人分享過年計劃。（圖／三立提供）

蔡昌憲今年過年很特別，因為要幫女兒辦一場周歲趴，他笑說今年過年大多陪家人，因為工作滿檔也很少有時間陪伴家人，但老婆今年年假給他一個屬於自己的假期，蔡昌憲興奮的說已經安排要去滑雪，可以釋放一下一年來累積的壓力，感謝老婆給自己幾天放風的時間，「我好愛我老婆！」

▲▼ 《超級紅人榜》錄製初五除夕特別節目。（圖／三立提供）

▲蔡昌憲過年要幫女兒辦周歲趴。（圖／三立提供）

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于美人, 許志豪, 蔡昌憲, 超級紅人榜, 曾國城, 一字千金

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