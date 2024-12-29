賴薇如私人臉書被盜遭封鎖 　心慌PO文求解：誰可以幫我找回？

記者王靖淳／綜合報導

女星賴薇如平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，不過她最近卻發文透露，自己的臉書私人帳號及粉專疑似遭人盜用，讓她相當緊張，直呼就像世界末日一樣可怕，並向網友求助是否有相關經驗或解決方法，「求救，誰可以幫我找回？」貼文曝光後，立即掀起網友留言討論。

▲賴薇如。（圖／翻攝自Instagram／imdoris_1230）

賴薇如指出，目前她的臉書帳號已被封鎖，不過她也坦言其實不確定是否真的是遭到盜用，甚至懷疑是否是自己誤操作造成封鎖。她在文中誠摯呼籲網友們能提供她建議，希望能協助她找回帳號的正常使用權，「現在來得及許願，希望我私人FB、粉專FB都能回來正常使用。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲賴薇如臉書帳號被盜用。（圖／翻攝自Instagram／imdoris_1230）

貼文曝光後，吸引不少人紛紛留言表達看法。有網友簡單直白地表達驚訝：「傻眼」，而另一些人則祝福她能盡快找回帳號，「天吶，希望能找回！」為她加油打氣。還有網友分享個人經歷透露：「我11月被鎖到現在…快放棄了。」顯示出類似情況可能需耗費時間處理。另外，有人推測賴薇如的帳號狀況或許與安全措施有關，「應該是有人入侵，所以官方先鎖起來」，並建議她點擊相關提示以查看更詳細的訊息。

▲賴薇如PO文求解。（圖／翻攝自Threads／imdoris_1230）