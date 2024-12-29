陸男星劇組驚爆「武行集體侵犯女子」！拍床上片炫耀　官方急發聲

記者田暐瑋／綜合報導

橫店影視城是大陸最大的影視拍攝基地，近日傳出一起集體性侵事件，內容指出一名女子遭多名武行強迫性侵，發生的地點正是周柯宇和徐若晗主演的《一枕春華》劇組所下榻的璽尚酒店，引發熱議，對此，官方也緊急出面說明。

▲周柯宇和徐若晗主演的《一枕春華》劇組否認。（圖／翻攝自微博）



微博28日瘋傳一名女子在橫店遭多名武行強迫性侵，事件在網路上迅速傳開，發生地點是《一枕春華》劇組所下榻的璽尚酒店，網友指稱，受害女子不僅遭到侵犯，性愛影片被拍下流傳，可惡的是，加害者還以此到處炫耀，由於爆料內容提到大陸藝人周柯宇和徐若晗主演的《一枕春華》，對此，劇組發表聲明，否認與此事件有任何關聯。

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▲陸劇組驚爆武行集體性侵。（圖／翻攝自微博）



酒店工作人員對此表示不知情，受害者已經報警處理，《青春有你》出身的歌手姚弛也出面呼籲大家不要隨意揣測，強調這是一件嚴重的刑事犯罪，應該專注於加害者的懲罰，而非受害者的隱私，「現在已經有一些人為了滿足自己齷齪的好奇在四處打聽受害者究竟是誰了，為了她的安全也希望大家能夠更加謹慎和理智。希望受害者能夠早日度過難關，加害者受到應有的懲罰然後下地獄。」

