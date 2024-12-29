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賴雅妍遭準婆婆逼婚生子…才知「男友有女兒」　他曝父女私下互動

記者黃庠棻／台北報導

《祕書俱樂部》劇情高潮迭起，張軒睿飾演的孟恆為了替Cindy王（賴雅妍飾）出氣，與曾子余飾演的盧一成在居酒屋爆發衝突，最終雙雙被送往警局。

▲《祕書俱樂部》播出後，掀起許多網友的共鳴。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》播出後，掀起許多網友的共鳴。（圖／TVBS提供）

張軒睿在劇中一直以默默守護的方式支持賴雅妍，但這次他在情感與正義的雙重驅動下選擇正面對抗，讓觀眾見識到他不惜一切對愛情的執著，也將兩人之間的情感糾葛推向新的觀感。

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▲《祕書俱樂部》播出後，掀起許多網友的共鳴。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》播出後，掀起許多網友的共鳴。（圖／TVBS提供）

劇中，賴雅妍的情感生活也因張世平（王傳一飾）的追求掀起波瀾，王傳一表示要帶賴雅妍去見重要的家人，讓身為熟齡女性的她壓力大到做惡夢，夢到這位傳統又不按牌理出牌的準婆婆（王彩樺飾），不僅對她展開「親密考察」，更火速進入逼婚模式，直言希望她早日生子，承擔起家庭責任，面對準婆婆的逼婚攻勢，讓她心裡產生更多矛盾。

▲《祕書俱樂部》播出後，掀起許多網友的共鳴。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》播出後，掀起許多網友的共鳴。（圖／TVBS提供）

沒想到，事實上讓賴雅妍措手不及的是，王傳一所指的「重要家人」竟是他的女兒依依（葉子綺飾），這樣的情況也讓賴雅妍不得不重新審視這段關係的複雜性。

▲《祕書俱樂部》播出後，掀起許多網友的共鳴。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》播出後，掀起許多網友的共鳴。（圖／TVBS提供）

《祕書俱樂部》劇中賴雅妍面臨婚育壓力、愛情選擇以及另一半為單親父親的情況，真實反映出現代熟齡女性可能遇到的抉擇與難題，劇情高度貼近現實成為一大看點，也不斷引發觀眾共鳴與熱烈討論。

▲《祕書俱樂部》播出後，掀起許多網友的共鳴。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》播出後，掀起許多網友的共鳴。（圖／TVBS提供）

此外，王傳一特別分享《祕書俱樂部》劇中，與葉子綺飾演的女兒依依對戲的過程讓他印象深刻，說道「因為現實中我也有一個5歲的大女兒，所以很多戲中互動其實能借鑑生活中的經驗，更能預先體會7歲女孩的思考邏輯。」

▲《祕書俱樂部》播出後，掀起許多網友的共鳴。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》播出後，掀起許多網友的共鳴。（圖／TVBS提供）

王傳一表示，拍攝前會花時間與葉子綺熟悉，減少距離感，讓演出更具真實生活感。更多精彩內容敬請鎖定《祕書俱樂部》，每週日晚間8點在TVBS 42台首播，晚間10點在NETFLIX、LINE TV上線。

▲《祕書俱樂部》播出後，掀起許多網友的共鳴。（圖／TVBS提供）

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賴雅妍, 祕書俱樂部, 張軒睿, 王傳一

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