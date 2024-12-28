記者蕭采薇／台北報導

《血．拾人生》主要演員魏蔓、張睿家及黃薇渟以及導演黃常祚舉辦見面會，和粉絲度過溫暖年末。魏蔓和黃薇渟飾演的兩位血癌病友，原型角色本人也到現場一起支持好戲。張睿家飾演癌友丈夫，他父親3年被診斷罹患直腸癌3期，目前狀況穩定，他也透露將在明年舉辦婚禮，與女友黃安正式走上紅毯。

▲《血．拾人生》舉辦見面會，（左起）魏蔓、張睿家、黃薇渟與粉絲相見歡。（圖／記者黃克翔攝）

魏蔓跟黃薇渟特別預錄一段話送給「李亞倪」與「林虹汝」兩位原型角色。魏蔓說，李亞倪是她的人生導師，有挫折都會想到她，「不如意的時候，就會想到她罹患血癌時是如何看得生命，我何需脆弱。」

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黃薇渟從飾演的「林虹汝」本人身上再次找回溫暖的感覺，林虹汝本人則回饋，反而是黃薇渟給她的語音訊息給了她很多力量。《血．拾人生》「複製幸福」的劇情，也在魏蔓跟黃薇渟真實人生中上演。

▲魏蔓再次呼籲粉絲「驗血建檔」，必要時可救人一命。（圖／記者黃克翔攝）

魏蔓拍戲前對驗血建檔有恐懼感，拍戲後知道「只要10cc的血」，但又擔心配對到之後自己的骨髓會不會不夠用，張睿家立刻補充：「現在都用週邊血幹細胞捐贈，不用抽髓。」魏蔓興奮分享：「我們在螢光幕前有很多使用方式，鎂光燈都是集中在我們身上，能拿來救人是活在世界上最有意義的事情。」

▲黃薇渟與《血．拾人生》飾演的癌友原型林虹汝同台。（圖／記者黃克翔攝）

張睿家飾演魏蔓的先生，拍戲前翻很多血癌的書了解陪伴者的生活。現實中他父親在3年前診斷出直腸癌，目前狀況穩定。在與跟導演討論後後，張睿家說：「人生要用歡笑跟輕鬆的態度去面對，很多事情都需要正能量，以前覺得不重要的事情，現在慢慢學會如何勇敢的去面對自己。」也再次呼籲驗血建檔可以改變一個人的人生，需要更多人一起加入。

張睿家感性的話才說完就立刻搞笑的說：「這是我第一次拍大愛，未來如果有拍喜劇的話，我也蠻喜歡的，因為自己就是不太正經的人。」逗得大家立刻感性的氣氛中大笑，張睿家說：「這就是人生，大家可以很輕鬆的去看待。」

▲（左起）張睿家和魏蔓在《血．拾人生》飾演夫妻。（圖／記者黃克翔攝）

2025年倒數三天，張睿家會到朋友家看101煙火，導演黃常祚一聽到立刻說「+4」也跟帶著一家四口去。黃薇渟會在家陪爸媽跨年，也想演更多好戲，話才說完，黃薇渟的爸媽就坐在觀眾席驚喜現身，且黃爸爸已完成第103次捐血，用實際行動支持女兒。《血．拾人生》全劇十二集，週一至週五每晚八點，在大愛頻道及大愛劇場YouTube頻道播出。