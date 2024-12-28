Joeman曝7年前後對比「肥宅→型男」激瘦！　網驚：根本重新投胎

記者劉宛欣／綜合報導

網紅Joeman以拍攝開箱美食影片走紅，平時用心經營社群，同時也不吝嗇與粉絲分享日常，近年來瘦身有成的他，與剛開始拍片時的身材相當甚遠。28日他突然在社群上曬出2017年與現在的照片對比，還特地選在了同樣的地點拍攝，寫下「跟著2017的Joeman來探店」，前後差異之大，就連好友阿滴都直呼「你誰？」

▲Joeman近年瘦身有成。（圖／翻攝自Joeman Instagram）



Joeman 28日在Threads曝光一張7年前與現在的對比照，引發廣大網友熱烈討論。照片中可以看到2017年當時的Joeman身穿條紋上衣，臉型偏圓潤，雙頰明顯豐滿，肩膀及手臂看起來厚實，整體形象與目前瘦身後的他形成鮮明對比。2024年的Joeman，瘦身後的他臉型線條更加立體分明，下巴輪廓清晰，雙頰顯得修長，已完全擺脫過去的圓潤身材。

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▲Joeman曬出2024年、2017年在同一地點的對比。（圖／翻攝自Joeman Threads）

Joeman曬出7年前後對比照，差異過大讓眾人相當驚艷，也佩服他的毅力，網友紛紛留言「在你最胖時follow你到現在，算不算真愛？」、「感覺是兩個人啦，忽然很懷念飛機餐系列」、「瘦身根本是重新投胎＋整形」、「瘦好多！！很厲害耶」、「往事不堪回首，但可以回味」、「真的快變不同人了」、「你以前怎麼了⋯」。