ADOR硬起來保護NewJeans！　宣布「惡意誹謗、性騷擾者已受懲罰」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣女團NewJeans正與經紀公司ADOR處於合約糾紛，正當外界以為雙方關係降至冰點之際，近日ADOR宣布正對惡評採取法律行動。27日，ADOR透過官方粉絲平台Weverse發佈聲明，表示：「我們針對涉及NewJeans名譽毀損、侮辱、性騷擾、惡意誹謗及使用侮辱性稱呼的惡性貼文作者，正在進行定期的法律應對，現將主要進展情況告知大家。」

▲ADOR透露持續對惡評進行管控。（圖／翻攝自NewJeans官方IG）

ADOR提到過去的法律行動已對多項犯罪行為作出處罰，包括一名散佈及販售合成色情圖片的嫌疑人，最終被法院判處數百萬韓元的罰款。此外，多名發表嚴重侮辱性評論的被告也已被判處罰款。而針對匿名發表惡意貼文的行為，警方調查及相關法律程序也在多起案件中進行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聲明指出，ADOR已透過粉絲提供的線索及實時監控，全面收集侵害NewJeans權益的相關證據，並已提起多項控告。公司特別提到：「我們已將嘲諷藝人國籍與外貌、使用侮辱性稱呼、對藝人進行性化或貶低的貼文與留言全數納入控告範圍。」此外，涉及在國內外各大平台等散佈不實訊息、侮辱及性騷擾內容的帳號，公司也全都提告了。

▲ADOR表示不會寬待惡評者。（圖／翻攝自NewJeans官方IG）

ADOR強調，針對侵害藝人權益的行為，公司將採取「零容忍原則」，未來將持續透過實時監控，徹底搜集證據，並採取法律行動，即使需要花費時間，也將追究到底。他們呼籲粉絲透過旗下新設的「藝人權益保護舉報中心」提供更多情報。

值得一提的是，NewJeans 11月宣布解除與ADOR的專屬合約，聲稱ADOR未能改正合約違規事項，並計劃展開獨立活動。ADOR則向首爾中央地方法院提出「專屬合約有效確認訴訟」，要求明確判定合約效力。