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AAA紅毯／NewJeans現身狀態超好！燦爛打招呼　金秀賢送飛吻害羞了

記者吳睿慈／綜合報導

一年一度頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典）於27日盛大展開，今年移駕到泰國曼谷舉辦，找來IVE張員瑛、ZEROBASEONE成韓彬、柳俊烈擔任典禮主持人，紅毯於下午3點半準時開始，演員陣容眾星雲集，男神金秀賢罕見現身，他親切發送愛心、飛吻，還有《背著善宰跑》主演邊佑錫、金惠奫同場合體，兩人雖分開踏上紅毯，但劇迷依舊難掩心中激動心情。

▲▼AAA紅毯／NewJeans現身狀態超好！燦爛打招呼　金秀賢送飛吻害羞了。（圖／翻攝自Weverse）

▲▼AAA紅毯／NewJeans現身狀態超好！燦爛打招呼　金秀賢送飛吻害羞了。（圖／翻攝自Weverse）

▲▼金秀賢對台下放送飛吻。（圖／翻攝自Weverse）

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▲金秀賢對台下放送飛吻。（圖／翻攝自Weverse）

Asia Artist Award（亞洲明星盛典）於27日登場，男神金秀賢受邀出席活動，他穿著白色帥氣的西裝外套現身，親切地揮手，放送手指愛心，還對台下飛吻，害羞反應全被直播拍下；邊佑錫也是本次典禮的頒獎嘉賓之一，光是大長腿甫邁出，就引起陣陣尖叫聲。

▲▼AAA紅毯／NewJeans現身狀態超好！燦爛打招呼　金秀賢送飛吻害羞了。（圖／翻攝自Weverse）

▲▼《背著善宰跑》主演邊佑錫、金惠奫同場合體。（圖／翻攝自Weverse）

▲▼AAA紅毯／NewJeans現身狀態超好！燦爛打招呼　金秀賢送飛吻害羞了。（圖／翻攝自Weverse）

值得一提的是，《背著善宰跑》金惠奫也是同場嘉賓之一，她在邊佑錫之後登場，兩人雖沒有同框照，但CP檔同台，讓粉絲興奮不已狂尖叫。還有人氣女團NewJeans與公司紛爭雖還沒告段落，但她們相當敬業，狀態極佳露出燦爛笑容，與粉絲打招呼。

▲NewJeans現身狀態超好。（圖／翻攝自Weverse）

▲NewJeans現身狀態超好。（圖／翻攝自Weverse）

▲IVE張員瑛、ZEROBASEONE成韓彬、柳俊烈為AAA頒獎典禮主持。（圖／翻攝自Weverse）

▲IVE張員瑛、ZEROBASEONE成韓彬、柳俊烈為AAA頒獎典禮主持。（圖／翻攝自Weverse）

IVE張員瑛、ZEROBASEONE成韓彬、柳俊烈擔任典禮主持人，場上同樣有求必應，對著鏡頭放送福利，比著愛心以及打招呼，3人難得為活動同台，引起一陣討論度。

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NewJeans, AAA紅毯, 金秀賢, 金惠奫, 邊佑錫

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